Fjernvarmeselskabet i Aarhus og landets øvrige fjernvarmeselskaber ønsker at spare på energien. Derfor har de systematisk sænket temperaturen på fjernvarmevandet, inden det når frem til forbrugeren.

Danmark har oplevet en eksplosiv vækst i antallet af tilfælde af legionærsyge. Kan årsagen skyldes, at vi har for lave temperaturer i vores egen varmtvandsforsyning? Jo lavere temperaturen er på vores fjernvarmevand, jo vanskeligere er det at få den nødvendige temperatur på vores brugsvand. Noget tyder desværre på, at temperaturen på fjernvarmevandet allerede er sænket for meget. Det varme brugsvand skal over 55 grader celsius for at sikre, at legionellabakterierne ikke kan overleve – det er umuligt, når indgangstemperaturen af fjernvarmevandet er for lav.

I Danmark er vi verdensmestre i at spare på fjernvarmen. Vi har sænket temperaturen i vores fjernvarmenet meget, men vi har desværre også i samme periode oplevet næsten en fordobling af antallet af borgere, som bliver ramt af legionærsyge.

Vi har i Danmark nu en af Europas højeste forekomster af tilfælde med legionærsyge. Der synes således at være en direkte sammenhæng mellem disse to forhold. Specielt de seneste fire år er det blevet meget værre. Selv om energibesparelse er en god ting, må den naturligvis ikke bringe vores sundhed i fare.

Legionærsyge er en frygtelig sygdom. Den kan i værste fald medføre død, men også nødvendiggøre amputation af ben og fingre. For de mange, som slipper billigere, medfører det desværre ofte varige men. Som en del af forebyggelsen mod, at vi i Danmark gør folk syge med legionærsyge, bør der fastsættes grænser for, hvor lav en temperatur fjernvarmevandet må have, når den leveres til slutforbrugeren, f.eks. 65-70 grader. Ellers kan vi jo ikke holde temperaturen på varmebrugsvand over 55 grader.

Prisen for det ekstra tab i vores fjernvarmeledninger, som vi vil få ved at hæve fremløbstemperaturen, er nok begrænset i forhold til de lidelser og omkostninger, som legionærsygen medfører.

Dette er en opfordring til vores politikere om at få undersøgt, om vi sparer os syge. Noget tyder desværre på, at den energibesparelse, som vi har gennemført, medfører flere tilfælde af legionærsyge. I 2017 var der 242 tilfælde af legionærsyge mod 113 tilfælde i 2013.