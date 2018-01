Debat: Nye toner fra symfoniorkesteret

Symfonisk Sal i Musikhuset i Aarhus har i dens 10-årige historie vel aldrig været fyldt af så mange svingende flag, mens et veltilfreds og stående publikum brølede med på ”Land of Hope and Glory”. Ja, vi var i fredags til det aarhusianske svar på ”Last Night of the Proms”, som ses af mange i tv fra Royal Albert Hall i London. Den del af tilskuerne i den fulde sal, der ellers ikke går til symfonikoncerter, fik en varieret og stimulerende introduktion til den klassiske musik, som forhåbentligt får dem til at komme igen.

Den nye ledelse for Aarhus Symfoniorkester skal roses for at have mod til og sat fokus på at få flere til at forstå glæden og mærke følelserne ved at høre et symfoniorkester – live. Lad os se flere lignende initiativer, så der bliver rift om billetterne til koncerterne med Aarhus Symfoniorkester i koncertsal, ved operaopførelser eller måske til en sommerkoncert i det fri.