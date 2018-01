Liberal Alliance behøver ikke at begræde, hvis der ikke kommer skattelettelser for høje indkomster. Det har jo vakt opsigt, at visse kommunale direktører har oppebåret overraskende høje lønninger, bare de sagde op.

Offentligt ansatte kræver vistnok lønforbedringer. Var det ikke i Anker Jørgensens tid, at regeringen truede med at hæve skatten, hvis fagforeningerne krævede for meget?

Derfor kaldte Thomas Nielsen Anker for ”en lille lort”.

Der er nok ikke mange som nu ved, at en almindelig timeløn for en arbejder steg fra 2-3 kr. til 70-80 kr. i 10-året 1960-70. Det medførte en voldsom omvæltning for hele samfundet.