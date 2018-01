Debat: Nye toner fra symfoniorkesteret

Den smukke og akustisk unikke ”Symfonisk Sal” har i dens 10-årige historie vel aldrig været fyldt af så mange svingende flag, mens et veltilfreds og stående publikum brølede med på ”Land of Hope and Glory”.

Ja, vi var til det aarhusianske svar på ”Last Night of the Proms”. Med Maria Lucia’s pragtfulde stemme og et oplagt Aarhus symfoniorkester med engelsk dirigent og en munter Ole Stephensen som konferencier, fik publikum en god musikalsk start på året med et meget varieret og let tilgængeligt klassisk program. Den del af tilskuerne i den fuldbesatte sal, der ellers ikke går til symfonikoncerter, fik en fantastisk introduktion til den klassiske musik, som forhåbentligt får dem til at komme igen til f.eks. de nye lørdagskoncerter.

Den nye ledelse for Aarhus Symfoniorkester skal roses for at have sat fokus på at få flere til at forstå glæden og mærke følelserne ved at høre et symfoniorkester live. Således gennemføres lynudsolgte forestillinger med store film (f.eks. ”Ringenes Herre”) plus stort symfoniorkester for blandt andet at tiltrække unge til klassisk musik, ligesom 5.000 skolebørn deltager i en koncert årligt.

Lad os håbe, at ledelsen for Aarhus Symfoniorkester får held med deres mod til at få nye koncertgængere. At gøre denne form for nytårskoncert til en årlig begivenhed må være oplagt, så skal publikum nok komme festligt udklædt, som var det til ”Last Night of the Proms” i Royal Albert Hall.

Og så et forslag: Hvorfor skal der kun være slotskoncerter ved Ledreborg? Nej vel – vi har da mange skønne godser i Østjylland/Region Midtjylland, hvor den klassiske musik med solo- og fællessang kan finde sted i den åbne natur.

Endelig ville det være gavnligt, hvis dagbladene anmeldte flere af Aarhus Symfoniorkesters faste koncerter, så det også kunne stimulere flere til at høre levende klassisk musik. Mange målrettede initiativer kan alle bidrage til, at Aarhus Symfoniorkester udvikler sig til endnu et markant kulturelt fyrtårn i Region Østjylland.

Det er i hvert fald pragtfuldt at kunne konstatere, at den niårige økonomiske nedtur Aarhus Symfoniorkester har været igennem, nu er blevet vendt med ny ledelse, politisk opbakning og stadig stigende støttetiltag. Med symfoniorkesterets høje niveau og alsidige koncertprogram er der ingen undskyldning for jyder til ikke at opleve levende og velklingende klassisk musik – man kunne jo starte med en festlig nytårspromenade i Symfonisk Sal.