Debat: Vi vil ikke glemmes i skattereformen

Skat betyder noget for os alle – også for landets 1,1 million pensionister. Derfor skal Folketinget huske den femtedel af danskerne, der har arbejdet hele livet og været med til at opbygge vores velfærdssamfund. Så lad være med at lave et skattesystem for dem, der er på arbejdsmarkedet, og et andet for dem, der ikke er.

Som forfatter og folkepensionist Chresten Boelt forleden skrev her på debatsiderne, vil det skabe et A-hold og et B-hold i samfundet. Det er ikke rimeligt. Når et politisk flertal beslutter, at skatten lettes med store milliardbeløb i de kommende mange år, og samtidig beslutter, at pensionisterne stort set skal forbigås, er der tale om en uretfærdig forskelsbehandling.

Politikerne ser ud til at glemme, at folkepensionister betaler skat af deres pensioner, selv om de ikke længere arbejder. Det virker også, som om politikerne har glemt, at det økonomiske råderum, som regeringen i udstrakt grad ønsker at bruge til at finansiere skattelettelser, bygger på den velstand, som dagens folkepensionister har været med til at opbygge igennem et langt arbejdsliv.

Det økonomiske råderum skyldes desuden i høj grad, at seniorerne i de senere år er blevet længere på arbejdsmarkedet og har bidraget til dansk økonomis styrke og holdbarhed.

Skattereformen går rigtig mange pensionister på. De føler, at skattereformen og debatten om den gør dem til andenrangsborgere, bare fordi de er gået på pension. Folketinget bør derfor besinde sig og undgå denne forskelsbehandling af pensionisterne, når skattereformen skal på plads.”