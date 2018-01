Debat: Hold jer nu på egen banehalvdel

Det er ikke noget nyt, at andre fagforeninger sviner Krifa til og spreder usandheder om os. Vi kan sagtens klare lidt sund konkurrence, og for det meste er det heller ikke noget, vi bruger krudt på at tage os af.

Men i den seneste tid har vi oplevet flere eksempler, hvor der på mail eller i aviser står falske oplysninger, som kan gå ud over vores medlemmer – og det vil vi ikke være med til!

I en artikel fra Fredericia Avisen, som blandt andet handler om, at 3F mister medlemmer til »gule fagforeninger«, udtaler Jan Holm Nielsen fra 3F:

»Det er sørgeligt. Alle de rettigheder og goder, vi har her, det kan de ikke give ovre på den anden side. Vi har socialrådgivere, vi har advokathjælp – vi har alle paletterne, men det har de ikke hos de gule fagforeninger.«

Det er direkte løgn, hvilket vi også har bedt avisen om at belyse. Vi har dygtige socialrådgivere og 90 advokater og juridiske specialister, der hjælper vores medlemmer hver eneste dag.

Jeg undrer mig over dette store behov for at tale dårligt om ”de gule”. Handler det om uvidenhed? For så vil vi da meget gerne invitere på kaffe og en snak om alt det, vi arbejder med og for her i Krifa.

Eller handler det i virkeligheden om frygt? Frygten for at blive valgt fra? At klamre sig til noget, som var engang?

Man hører ofte, at mobning af andre bunder i usikkerhed. Hvis man hviler i sig selv, behøver man ikke nedgøre andre. Man kunne jo sige det samme her. Hvis man er sikker på sine egne produkter, behøver man vel ikke at kritisere andres?

Så hermed en opfordring fra mig. Skulle vi ikke holde os på egen banehalvdel? Droppe kampen for kampens skyld – og i stedet kæmpe for vores medlemmer. Al den energi, nogle af vores konkurrenter bruger på os, kunne helt sikkert bruges bedre et andet sted.

Vi bruger i hvert fald vores energi på at hjælpe vores medlemmer og sprede god arbejdslyst.