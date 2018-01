Debat: Femårsdagen for førtidspensions- og fleksjobreformens død og ødelæggelse

Den 1. januar 2018 for nøjagtig fem år siden startede den forfærdelige førtidspensions- og fleksjobreform – den 1. januar 2013 – hvor mennesker med (psykisk) sygdom/handicap skulle hjælpes, så de kunne være nyttige på arbejdsmarkedet. Enten som fleksjobbere eller i ordinært arbejde.

Det er hårde ord, når jeg bruger ord som død og ødelæggelse. Men desværre har der været artikler fra de forskellige medier om, at flere mennesker, som har været under førtidspensions- og fleksjobreformen, enten har fået forværret deres (psykiske) sygdom/handicap eller er døde.

Op mod 80 mennesker er døde i ressourceforløb, eller før de skulle starte i ressourceforløb. De ville nok have været døde – alligevel. Jeg kan dog ikke forstå, hvorfor disse mennesker ikke kunne dø på en fredelig måde, ved at de kunne få førtidspension, i stedet for at de skulle stille sig til rådighed i ressourceforløb. Det giver jo ingen mening.

Jeg vil gerne sige tak til alle de mennesker, som har kæmpet imod førtidspensions- og fleksjobreformen, som dag ind og dag ud har stået foran diverse jobcentre og demonstreret imod de afgørelser, så mennesker med mere eller mindre 0 pct. i arbejdsevne ikke skal sendes ud i arbejdsprøvning/ ressourceforløb, men skal have førtidspension. Jeg vil gerne sige tak til alle de mennesker, som har kæmpet imod førtidspensions- og fleksjobreformen, som dag ind og dag ud har stået foran diverse jobcentre og demonstreret imod de afgørelser, så mennesker med mere eller mindre 0 pct. i arbejdsevne ikke skal sendes ud i arbejdsprøvning/ ressourceforløb, men skal have førtidspension.

Desværre har vi læst om ødelagte mennesker, som havde en arbejdsevne på nær 0 pct., og som alligevel skulle starte på ressourceforløb. Der har været artikler om ”femminuttersjob”, hvor personen kun kunne arbejde i fem minutter om ugen.

Og der har i den grad været historier om ”sengepraktik”, hvor folk, som næsten hele tiden skulle hvile sig, fik en seng stillet til rådighed på arbejdspladsen, så de f.eks. kunne arbejde i 20 min. for så at hvile sig i to timer.

Den sidste sag i 2017 er, at Johnny Andersen fra Kerteminde endnu en gang skal sendes i ressourceforløb, selv om han i de seneste fire år har været i ressourceforløb og virksomhedspraktik, selv om han kun kunne arbejde to gange 44 minutter om ugen. Som der står på TV 2 Fyns hjemmeside den 28/12:

»Johnny Andersens fagforening kæmper for, at kommunen vil tildele ham en førtidspension. ”Hvis ikke han skal kunne få pension, hvem skulle så kunne få det,” siger Per Jespersen, der er formand for 3F på Østfyn.«

Selv nu siger sagsbehandlere fra jobcentre fra, i forhold til at deres borgere bliver sendt ud i ressourceforløb, virksomhedspraktik og arbejdsprøvning. Det kan vi læse på Ugebrevet A4’s hjemmeside den 22/12, hvor der bl.a. står:

»I undersøgelsen svarer 55 pct. af sagsbehandlerne, at de personligt har været involveret i sager, hvor en afgørelse efter deres opfattelse var urimelig – uanset om sagsbehandlingen var i overensstemmelse med lovgivningen. En næsten lige så stor andel af medarbejderne – 48 pct. – erklærer sig enig eller overvejende enig i, at der er ”for mange tilfælde, hvor jobcentre presser syge for meget”.«

Jeg vil ikke have flere dødsfald i ressourceforløb, eller at mennesker får forværret deres lidelser på grund af førtidspensions- og fleksjobreformen. For den har mere eller mindre kun skabt død og ødelæggelser. Lav en human førtidspensions- og fleksjobreform, så mennesker med (psykisk) sygdom/handicap ikke skal lide endnu mere, men kan få lov til at leve.