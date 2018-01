Debat: Tre forslag til løsning af p-problemer

En ophobning af biler ved kantstenen på gader og veje baserer sig på en fundamental mangel på interesse fra politisk side. Gader og veje var oprindeligt til kørende trafik, ikke parkerede køretøjer. I dag er næsten to tredjedele af enhver smal midtbygade optaget af parkerede biler i begge sider. Mange bredere veje er også pakket og plaget af parkerede køretøjer til stor gene for både beboere og bilister. Beboerne samt gæster fra nær og fjern kan imødese parkeringsbøvl i Aarhus. Bødebookerne er beredte med blokken.

Praktisk var det i gamle dage, da hestevogne, kareter, trækvogne og de første små automobiler havde deres garager eller holdeplads i baggårde og garager. Baggårde blev i nyere tid ryddet til fordel for grønne områder, biler blev forvist til gadeparkering.

”Hov! Vi må finde en løsning på boligkvarterernes parkeringsforhold, så biler ved kantstenen ikke optager gadens køreareal.” Sådan burde byplanlæggere og politikere have tænkt og straks handlet. Det kneb. Det kniber stadigt for de senere byplanlæggere og politikere. Resultatet ses i dag.

”Biler ud af byen” står nu højest på den lokalpolitiske trafikale agenda. Mange er enige i den letkøbte løsning, mens mange andre allerede lider under den. Men én ting er sikkert: Biler er kommet for at blive – som en komfort, et praktisk transportredskab og oftest en nødvendighed for, at mennesker kan fungere optimalt i dagligdagen.

Da Aarhus nu ikke har råd til at købe grunde eller bygninger i midtbyen og ombygge til parkeringshuse, men har råd til en milliardletbane til fodfolket, vil den kun være en trøst og et supplement og lejlighedsvis befordringsalternativ til den ofte foretrukne privatbilisme. Derfor foreslår jeg:

1: For fremtiden skal der ved privat etagebyggeri på grunden være to tilhørende underjordiske parkeringspladser til hver lejlighed og et udendørs gæsteparkeringsareal.

2: I almene boligkarréer og andre huse skal der være mindst én parkeringsplads udenfor offentlig vej. Samt tilstrækkelig gæsteparkering. Prisen er inkluderet i lejebeløbet.

3: ”Hent og bring” – betalt korttidsparkering skal etableres i umiddelbar nærhed af relevante butikszoner i midtbyen og indenfor ringgaden og ringvejen.

4: Relevant gratis erhvervsparkering (gule plader og CVR-numre) overalt.

Jo flere biler der efter Anden Verdenskrig er kommet til, desto større energi burde politikere og byplanlæggere lægge i at disponere og handle praktisk effektivt med rettidig omhu.

Fremtidsforskere har i årevis forudset betragtelige forøgelser af byens samlede bilpark. Fint nok og et godt vink med en vognstang til nutidens politikere, der kunne have handlet positivt derefter.

Nye trafikårer og hundredvis af nye veje er etableret, som byen er vokset. Men der er ikke tænkt mange tanker om, hvor biler kan parkere i dagtimer, eller hvor biler sover om natten før dagens dont med dytten.

Vågn op, politikere!