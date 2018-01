Debat: Udvidelse af boligjobordningen er dårligt nyt for indbrudstyvene

Juleferie og indbrud er to ting, der desværre hænger uløseligt sammen. Overalt i landet kom alt for mange danske familier hjem til tømte huse efter overstået juleferie, og dyr elektronik, smykker og andre let omsættelige varer var forsvundet.

Statistikkerne taler desværre deres tydelige sprog: Danmark har flere indbrud pr. indbygger end Norge, Tyskland og Sverige til sammen – og det til trods for, at vi faktisk ser en relativt kraftig nedgang i antallet af indbrud i disse år. Desværre har Aarhus Kommune ifølge Danmarks Statistik landets førsteplads i antal indbrud i tredje kvartal i 2017.

De høje tal i Danmark er desværre et udtryk for, at det mange steder er alt for nemt for indbrudstyve at operere. Mangelfuld eller ingen alarmering er stærkt medvirkende til, at alt for mange danskere må se deres hjem endevendt af tyve, som med alt for stor lethed kan bryde ind.

Den nære og trygge tillidskultur, der ellers generelt hersker i Danmark, sættes på alvorlig prøve, når indbrudsstatistikkerne slår ud, som de gør. Opfattelsen af hjemmet som en bastion af tryghed smuldrer, når man kommer hjem til et endevendt hus og kan konstatere, at dyrebare ejendele er forsvundet, for slet ikke at tale om den stærkt ubehagelige følelse det giver at have haft ubudne gæster til at rode rundt i sine ting.

Selvom vi mener, at finanslovsaftalen kunne være mere ambitiøs mht. at lade private frigøre betjente, glæder vi os over, at boligjobordningen udvides til også at omfatte fradrag for lønudgifter til installation af en tyverialarm. Det bidrager til at skabe tryghed i hjemmet.

I Vagt- og Sikkerhedsindustrien arbejder vi målrettet for, at færre danskere fremover skal opleve at få deres hus brudt op. Hvad enten der er tale om tyverialarmer, særlige låsemekanismer eller lignende løsninger af teknisk karakter, er det os, der træder til, når en familie beslutter sig for at gøre noget ved indbrudstyvene.

Det er derfor meget glædeligt, at de mange indbrudsplagede danske hjem fik en ekstra julegave i form af fradragsberettigelse for installation af tyverialarmer. Når flere får råd til at sikre deres hjem med den nyeste teknologi, vil det forhåbentlig medvirke til, at vi kan gøre et endnu større indhug i indbrudsstatistikkerne til gavn for alle danske husstande.