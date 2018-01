Kold rejsende: Brug ikke Aarhus Lufthavn

15/12 skulle vi rejse fra Aarhus Lufthavn til Stansted. Boarding blev påbegyndt en time før planlagt afrejsetidspunkt. Det betød, at vi i tre kvarter stod og frøs ude i en lang glastarm, hvor jeg vil skyde på, at der var fire-fem graders varme. Der var metalbænke, som i sagens natur var frygtelig kolde.

Her stod vi uden mulighed for at købe noget at varme os på eller komme på toilet. Hvorfor kunne vi dog ikke få lov at blive i afgangshallen? Der var rigeligt med plads. Allerede her fik jeg reddet mig en forkølelse.

Da vi kom hjem igen, skulle vi igennem paskontrollen. Her stod vi i kø udenfor i regnvejr og ventede på, at det skulle blive vores tur. Kontrollen var grundig (og det er helt i orden), da vi jo kom fra et ikke-EU-land.

Det er første gang i mange år, at vi flyver fra Aarhus Lufthavn, og det blev også sidste, for fremover vil vi helt klart vælge enten Billund eller Aalborg.