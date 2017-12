Debat: De sociale tabere

Samhørighedsbåndet – det, som følelsesmæssigt knytter to parter, er blevet tungt at bære ligesom den brynje af en facade, vi hele tiden omgås hinanden med. I stedet lader vi båndet slæbe efter os og håber, at nogen vil tage ved og gøre det hårde arbejde for os.

Vi er ikke vant til at arbejde for noget; forhold bliver til fiasko, så snart et skænderi sender det skævt. Vi lukker os i stedet for at åbne os. Vi foregiver at kræve intet, men vil alligevel have alt. Hvem er vi?

Vi er de unge, som i dag er længere væk fra virkeligheden og vennerne og fjernere fra fællerne end nogensinde før.

Hvad kræver vi?

En ende på vores elendighed og ensomhed.

Hvad gør vi for det?

Klager på det ene sociale medie, mens vi iscenesætter os selv på det andet. En tvedelt negligering af båndet har på en og samme tid gjort vores bånd til hinanden snærende og slatne.

Især unge mennesker er gået i stykker. Vi søger konstant bekræftelse og kontakt fra dem, vi ikke kan kommunikere med på andre måder end med fingrene mod et tastatur.

Vi går gennem livet som ensomme solitaire-spillere, der kun kan finde ud af at bruge hinanden som brikker. Vi længes efter at være med i fælleslegen, men vi ved ikke længere hvordan, for vi er blevet til sociale tabere.

Vi har abstinenser, der stammer fra noget langt mere samfundsdestruerende end narkotika: Vi er blevet velsignet med udviklende teknologier, der på samme tid forbander måden, vi socialiserer på.

Alt dette genkender vi ikke. Vi ved ikke, hvorfor vi bliver mere og mere ensomme, deprimerede og socialt hæmmede, for det er blot blevet en samfundsnorm og den retning, vi alle bevæger os i sammen.

Vores identitet bliver skabt i højere grad på internettet, og jo mere vi beskæftiger os med de sociale medier, desto mindre virkelighedsnære bliver vi, for man kan ikke både eksistere i sin fulde helhed som data på nettet og som kød og blod i den virkelige verden.

I dag forventer vi alt uden at arbejde for det, ikke mindst når det kommer til venskaber og forhold. Vi lever i en verden, hvor alt er øjeblikkeligt; en verden, hvor vi er mere forbundne end nogensinde før, og alligevel finder den paradoksale ensomhed sted i stigende grad.

Hvad skyldes, at vi begraver blikket i mobilen og engagerer os i iscenesatte liv frem for at engagere os i de forhåndenværende individer i vores virkelige liv?

Vi er alle mere eller mindre skyldige: Vi søger hinanden, ikke med sjælen og hjertet som engang, men med en ny, desperat utålmodighed: Vi er holdt op med at forstå, at dybe relationer kræver hårdt arbejde.

Vi er blevet skrøbelige egoister, der i stedet for at dykke ned under overfladen søger nogen, der kan lappe vores huller, så vi ikke synker. Relationer er i dag som et slattent håndtryk, hvor ingen tager ved.

Alt, jeg beskriver, har jeg set med mine egne øjne. Jeg har hørt folk efterspørge mobilapps, der tillader tekstkommunikation med alarmcentralen, så de ikke behøver at ringe, når det gælder allermest.

Det er den ekstreme vej, vi bevæger os i, hvor social undvigelse foretrækkes mere og mere. Jeg kender mennesker, der ville ryste på hele kroppen som en narkoman, hvis telefonen forsvandt fra dem igennem en længere periode (ikke mig – jeg har en reserve!).

Det er ikke vores skyld, at vi bliver mere og mere digitaliserede. Vi søger notifikations-endorfinerne, mens vi frygter øjenkontakten med fremmede. Vi går gennem livet som ensomme solitaire-spillere, der kun kan finde ud af at bruge hinanden som brikker. Vi længes efter at være med i fælleslegen, men vi ved ikke længere hvordan, for vi er blevet til sociale tabere.