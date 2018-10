Skræmmende mange ældre er ensomme – det skal vi gøre noget ved

For en del år siden deltog jeg i en konference, hvor jeg mødte en kvinde, som jeg ikke havde set i en del år. Hun var nu gået på efterløn. Tidligere havde hun haft et særdeles aktivt og arbejdsomt liv i en stilling, der var meget krævende. Hun var som regel i centrum, og arbejdet indebar, at der ikke måtte laves fejl.

Hun fortalte mig noget, som jeg gennem årene har funderet over, og som nu kommer frem i forbindelse med det helt nye forslag til finansloven og dets fokus på ensomhed. Hun havde nemlig opdaget, at hendes omgangskreds var meget begrænset – at hun ikke havde nogen venner. Hendes arbejdsliv og hendes fritid var smeltet så meget sammen, at hun i fritiden kun omgikkes med mennesker fra arbejdet.

Og nu, hvor arbejdslivet var slut, sås de faktisk ikke mere. Det var det fælles arbejde, som havde bundet dem sammen. Hun var blevet venne-ensom.

Et virkeligt skræmmende perspektiv.

Hun fortalte mig, at hun ovenikøbet overvejede at flytte fra den by, hvor de havde boet i 30 år. For som hun sagde: »Der er jo ikke noget, der binder mig her.« Jeg spurgte, hvor hun så ville flytte hen, og fik svaret: »Ja, nok nærmere det sted, hvor jeg er født.«

Opfordring fra ældreministeren: Lad os i fællesskab få bugt med ensomheden

Det giver noget at tænke over for alle os, der i mange år har haft et aktivt arbejdsliv. Vi skal huske at holde vore venskaber. Bevare dem, nære dem, passe dem, ligesom vi passer vore potteplanter. Men vi ved også godt, at der er mange, som det ikke lykkes for. Jeg er derfor glad for, at der kommer øget fokus på ældre og ensomhed.

Det er et problem, som lever i det stille, men som virkelig er svært for mange. For en og to generationer siden var der mange familier, som blev boende i det samme geografiske område. Det betød, at man, når man blev ældre og måske plejekrævende, havde familien tættere på sig.

I dag kan familien været spredt i hele landet, ja, såmænd i hele Europa eller verden. Tallene kan være skræmmende. Ældre Sagen regner med, at der er 200.000 ensomme ældre i landet, og heraf er en fjerdedel at betegne som svært ensomme. Jeg ved som præst, at ensomheden er stor, når man mister sin ægtefælle, og det gælder specielt for mænd.

Og jeg ser med glæde, at rigtig mange kirker, mange lokalcentre, plejehjem og boligforeninger gør en stor indsats specielt for denne gruppe. I regeringens oplæg til finansloven kan man læse, at man ønsker at styrke kommunernes arbejde med at reducere ensomhed blandt ældre. Og planen er at »understøtte kommunernes arbejde med at opspore ensomme ældre og bekæmpe ensomhed. Dertil skal initiativet også understøtte kommunernes indsats overfor tab af livsmod, sorg og selvmord blandt ældre borgere.«

Ældreminister Thyra Frank har valgt at fordele pengene, så kommunerne selv vælger, hvad man specielt vil sætte fokus på. Og det er bestemt en god idé, idet kommunernes indsats indtil nu er meget forskellig. Det er mit ønske, at pengene kommer meget langt ud, også ud i de mange forskellige frivillige organisationer.

Det er vigtigt, at pengene ikke bruges til kontrol og bureaukrati.