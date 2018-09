Sådan får vi flere unge i erhvervsuddannelse

En forsker og flere medier har peget på, at EUD-reformen er skyld i, at færre unge søger ind på en erhvervsuddannelse. Generelt er der i dag 27 pct. færre ansøgere til erhvervsuddannelserne end i 2014. Og på Sosu-uddannelserne er det særligt udtalt.



Nogle Sosu-skoler har de seneste tre år oplevet et fald i ansøgertallet på næsten 40 pct. Det udgør en alvorlig trussel mod vores nuværende velfærd og bør udløse vilje til hurtig handling fra alle parter: politikere, arbejdsgivere og skoler.

Sosu-uddannelserne har inden for de seneste 10 år været underlagt flere reformer. Det har været med til at skabe uklarhed om uddannelsernes indhold og har bl.a. resulteret i en udbredt misforståelse om, at uddannelsen som social- og sundhedshjælper ikke længere findes.

Danske Sosu-skoler har gjort opmærksom på, at den seneste uddannelsesreform betyder, at der inden for det næste års tid vil ske en opbremsning i antallet af nyuddannede inden for Sosu-området, fordi uddannelsernes sammensætning af skole- og praktikforløb er ændret.

Helt konkret betyder det for de syv kommuner og regionen, som Sosu Østjylland samarbejder med, at der ikke bliver færdiguddannet nye social- og sundhedsassistenter i perioden fra juni 2018 til maj 2019. I samme periode reduceres antallet af færdiguddannede social- og sundhedshjælpere væsentligt.

Det kan blive et stort samfundsmæssigt problem, hvis man samtidig kigger på aldersfordelingen blandt det allerede uddannede Sosu-personale i det øst- og midtjyske område. Her kan de kommunale og regionale arbejdsgivere se et stort antal ansatte inden for sundhedsområdet gå på pension. Og der står ikke ret mange nyuddannede social- og sundhedsassistenter eller -hjælpere klar til at tage over.

Vi må derfor forvente, at der i den kommende tid bliver yderligere mangel på faglært Sosu-personale, end det arbejdsgiverne allerede oplever i dag. Vi skal i tide have skabt interesse blandt de unge til at vælge en Sosu-uddannelse. Ellers vil vi allerede i den nærmeste fremtid ikke være i stand til at sikre tilstrækkelig kvalificeret hjælp til dagligdagens gøremål og personlig bistand til vores ældre og svage familiemedlemmer.

Denne problemstilling skal først og fremmest løses af politikerne. De har ansvaret for, at uddannelserne er dimensioneret til at modsvare det fremtidige behov for arbejdskraft. Og de skal sikre, at erhvervsskolerne ikke udsultes af faldende elevtal og omprioriteringsbidrag, som vil gå ud over kvaliteten i undervisningen. Der er brug for handling nu!

Adgangskravene skal fastholdes, men der er brug for større fleksibilitet:

– Øget anvendelse af uddannelsesaftaler allerede fra grundforløb 2 vil sikre et bedre forsørgelsesgrundlag, især til de voksne elever

– Alle elever, der består grundforløb 2 på en af de to Sosu-uddannelser, skal som minimum være garanteret en praktikplads som social- og sundhedshjælper

– Indførelse af forlængede grundforløb for særligt nydanskere med fokus på erhvervsrettet andetsprog (dansk) samt kulturforståelse

– Yderligere satsning på EUX-praktikpladser samt en generel højnelse af fagets anseelse og omdømme

– Endelig vil et stop for omprioriteringsbidraget og en langsigtet dimensioneringsaftale medvirke til ro omkring uddannelserne

Sosu-skolerne er klar – vi venter bare på vilje og handlekraft fra politikerne – så går vi sammen med arbejdsgiverne i gang!