Fem politikere, der har sat deres aftryk på Aarhus

Lokalpatrioten

J.M. Mørk. Arkivfoto

J.M. Mørk

20.3.1827-17.6.1889

Købmand, politiker, redaktør

Det blev sagt om Johannes Magnus Mørk, at han blev den populæreste mand i Aarhus.

Allerede som ganske ung afslørede denne søn af en købmand usædvanlige evner, og han gik også selv handelsvejen, men trods fine uddannelser i Hamborg og London havde han ikke medvind kommercielt, for tiderne var ugunstige. Han brugte i stedet sine evner på offentlige hverv og opnåede langt større indflydelse.

J. M. Mørk var gift med Rosalie Søegaard, en datter af det bedre borgerskab, og han var kun 34 år, da han i 1861 blev valgt som Højres repræsentant i Folketinget for Aarhus-kredsen.

Man kan mindes J. M. Mørk hver gang, man skal med tog fra Aarhus Hovedbanegård, for det var hans fortjeneste, at jernbanen trods besværet alligevel blev ført ind til Aarhus, da linjen blev trukket. I vel et århundrede skulle lokomotiverne vendes, inden den videre rejse. Forslaget i Rigsdagen gik ellers på, at der skulle være station i Brabrand og derfra en stikbane til Aarhus.

Allerede i 1856 var J. M. Mørk blevet valgt til Aarhus Byråd, og han sad der til sin død i 1889. Han var kendt som en ægte lokalpatriot, og alt, hvad der skete i Aarhus, interesserede ham, og han sad naturligvis i en række udvalg og lokale bestyrelser.

I mange år havde han også bidraget som politisk medarbejder til Aarhuus Stiftstidende, og da han sluttede i Folketinget i 1873, overtog han redaktionen af avisen og ledede den til få måneder før sin død. Her blev han dog udsat for kritik af Jyllands-Posten for at være for venlig ved styret i Aarhus, og Jyllands-Posten udgav i en periode i 1880’erne en særlig Aarhus-sektion.

J. M. Mørk var mere til det venlige, og han blev regnet blandt byens bedste lejlighedsdigtere og skrev således en kantate ved åbningen af den jyske industriudstilling i Aarhus i 1876, ligesom han også i 1861 havde forfattet den sang, der bød Frederik VII og grevinde Danner velkommen til byen.

Kong Hans

Hans Broge. Arkivfoto

Hans Broge

4.12.1822-25.3.1908

Købmand

Hans Broge bidrog afgørende til udviklingen i Aarhus i 1800-tallets anden halvdel. Han var farverig og aktiv på mange områder. Selv om han kun sad i byrådet 1857-1869, stod han alligevel bag en række store beslutninger i byen.

Efter uddannelse i Aarhus og Hamborg åbnede Hans Broge sin forretning i Mindegade i Aarhus i 1847.

Den gik godt. Han så store muligheder i smørret, men også at kvaliteten måtte forbedres.

Hans Broge fik gjort op med landmændenes forestillinger. Han fik dem til at indse, at det således var uden betydning, om smørret kom fra en stor eller lille gård. Det handlede alene om køernes foder og forarbejdningen af smørret.

Smørret blev bedre og eksporten til England en succes. Selvfølgelig gik Hans Broge også ind i rederivirksomhed. Han ejede fire skibe og var medstifter af Jysk-Engelsk Dampskibsselskab og Dampskibsselskabet Aarhus-København. Han var ligeledes med til at etablere jernbanerne Aarhus-Ryomgård, Aarhus-Odder og Aarhus-Hammel.

Hans Broge tog ikke et nej for et afslag. Da der således i 1880 var uklarhed omkring hans skattebetaling, stillede han den betingelse, at to projekter skulle besluttes, før de 14.000 kr. blev betalt. Det drejede sig om opførelsen af Sct. Clemens Bro, der ville sikre en lige vej mellem banegården og Store Torv samt jernbaneforbindelsen Aarhus-Odder. Kong Hans, som han nu blev kaldt, tilbød endda at bidrage yderligere til broen. Begge projekter blev taget i brug i 1884 og fik stor betydning.

Hans Broge sikrede også Aarhus stabil bygas. Kommunen havde problemer med det engelske firma, der drev værket. Hans Broge købte værket og solgte det videre til kommunen til samme pris, og han var også med til at etablere Aarhus Svineslagteri, Aarhus Palmekærnefabrik – den senere Aarhus Oliefabrik – samt Korn- og Foderstof Kompagniet, KFK.

Det var ikke, fordi Hans Broge udstrålede velstand. Helst gik han i en gammel jakke og et par træskostøvler og prædikede mådehold: »Der leves over evne i stat, kommune og i privatlivet i Danmark,« påstod han.

En jysk høvding

Harald Otto Jensen. Arkivfoto

Harald Otto Jensen

13.10.1851-18.10.1925

Redaktør, politiker

Harald Jensen levede et politisk liv. Han var skiftevis agitator, typograf, fagforeningsformand, redaktør, avisudgiver, byrådsmedlem, folketingsmedlem, landstingsmedlem og som sådan en særdeles indflydelsesrig politiker på Rigsdagen.

Harald Jensen var parat til at ofre alt for Socialdemokratiet – endda sine egne sparepenge. Dem brugte han nemlig, da han i 1883 sammen med vennen og kollegaen Emil Marott startede ”Socialdemokratisk Ugeblad”. De to skrev, redigerede, satte og trykte selv ugebladet.

Begge arbejdede på det tidspunkt for Lars Bjørnbak på Aarhus Amtstidende, og konkurrenceforholdet var i længden uholdbart, så de blev fyret.

Alligevel kunne de den 1. oktober året efter udgive første nummer af dagbladet Demokraten. De første år var hårde tider, for det var i begyndelsen svært at skaffe abonnenter.

Socialdemokraten i København trådte til med lån til driften, indtil Demokraten i 1888 blev en del af den socialdemokratiske presse i Danmark og økonomisk underlagt København.

For redaktørerne gjaldt det længe om først og fremmest at holde sig fri af fængslet.

I starten lykkedes det ved hjælp af stråmænd, men den mulighed blev der sat en stopper for, og så måtte redaktørerne selv tage straffen for det, der var trykt.

Snart fik Marott nye gøremål, og Harald Jensen tegnede alene Demokraten. Han gjorde den til byens største avis, en position den holdt i mange år.

I 1890 blev han sensationelt valgt til Folketinget i Skjoldelevkredsen. Det var en landkreds, men han spillede behændigt to af Venstres kandidater ud mod hinanden. Taktikken lykkedes kun én gang, og der var ikke genvalg i 1892.

Han kom dog i Folketinget igen fra 1895 som repræsentant for Aarhus, og fra 1906 til sin død 19 år senere var han medlem af Landstinget. Han blev også det første socialdemokratiske medlem af Aarhus Byråd, da han i 1894 opnåede valg på en borgerliste, fordi Socialdemokratiet ikke kunne opstille.

I sine sidste år fik Harald Jensen det svært, idet en mislykket øjenoperation gjorde ham næsten blind.

Alle tiders aarhusianer

Bernhardt Jensen. Arkivfoto

Bernhardt Jensen

13.4.1910-11.6.1978

Borgmester

På væggen i det nye bymuseum Aarhus Fortæller i Den Gamle By hænger en avisforside, der præsenterer ”Ny Hovedgade i Aarhus”. Forsiden må være fra 1950’erne, og projektet blev heldigvis aldrig gennemført, hvilket i høj grad er Bernhardt Jensens fortjeneste.

Den daværende rådmand forhindrede, at i hundredvis af huse blev revet ned på strækningen fra Rådhuspladsen gennem Frederiks Allé, Immervad, Lille Torv, Latinerkvarteret, Mejlgade og til Østbanetorvet.

Her skulle en firesporet og 45 meter bred motorgade anlægges omkranset af ens seksetages huse.

Odense fik en sådan gade, og der repareres fortsat på at genoprette skaderne. Bernhardt Jensen (S), der kom i byrådet i 1943, blev rådmand i 1950 og borgmester 1958-1971, kunne heldigvis se charmen i de gamle huse og kvarterer. Eftertiden er ham taknemmelig, og derfor blev han også kåret som ”Alle tiders aarhusianer” af en dommerkomité og JP Aarhus.

Der blev samlet mere end en million kr. ind blandt virksomheder og borgere, så der kunne rejses en statue af ”Alle tiders aarhusianer” på hjørnet af Aaboulevarden og Frederiksgade. Her ville det voldsomme projekt have fjernet ethvert tilløb til miljø, og der var hverken blevet frilægning af åen eller skabt Vadestedet.

På mange måder var Bernhardt Jensen en anderledes borgmester. Han interesserede sig for kultur og var med til at skabe Aarhus Festuge. Han hjalp også til, så arkæologerne kunne gennemføre nogle enestående udgravninger af Aarhus Søndervold i begyndelsen af 1960’erne, hvis resultater kan ses i det lille vikingemuseum under Nordea.

Da Bernhardt Jensen blev kåret som ”Alle tiders aarhusianer”, sagde daværende borgmester Nicolai Wammen (S):

»Aarhus er ham stor tak skyldig. Hvis ikke Bernhardt Jensen havde været der, så havde Aarhus været en anden og langt mindre charmerende by.«

Byen kvitterede ved at opkalde den nye boulevard i Aarhus Ø efter ham. Som borgmester plejede Bernhardt Jensen også sine lokalhistoriske interesser. Han skrev en række bøger, og han var fascineret af tidligere tiders underholdning, hvad titlerne også afslører: ”Fra det glade Aarhus”, Som Aarhus morede sig” og ”Da Aarhus var Hollywood”. Alle blev skrevet og udgivet, mens han var borgmester.

Aarhus Universitet hædrede i 1978 den tidligere borgmester med en æresdoktorgrad, men Bernhardt Jensen, der i sine sidste år var ramt af sygdom, døde inden overrækkelsen.

Originalen

Jakob Jensen. Arkivfoto

Jakob Jensen

15.11.1858-05.10.1942

Murer, forretningsfører, borgmester

Jakob Jensen blev i 1919 den første folkevalgte borgmester i Aarhus, og byen har ikke siden haft en lignende karakter i spidsen.

Jakob Jensen var speciel. Det er vanskeligt at forestille sig den nuværende, en anden Jacob, stikke en partifælle, han måtte være uenig med, en på kassen. Eller på lønningsdage tage rundt på byens beværtninger for at beordre de arbejdere, der var i færd med at drikke ugelønnen op, hjem.

Jakob Jensen var afholdsmand, og det nyttede ikke, at partifæller forsøgte at få denne hugaf mildnet med et enkelt glas. Han forlod også altid et selskab i rimelig tid for at tage hjem til Petrine Rasmine og passe sin seng.

Der var imidlertid en side hos Jakob Jensen, mange fandt knap så sympatisk: den mistroiske.

Da Holger Eriksen som ny på dagbladet Demokraten var i audiens, blev han mødt med følgende svada:

»Du aner ikke, hvilken samling slyngler mine gruppefæller er. Jeg har beviser for det,« og så trak han en skuffe frem, hvis indhold journalisten dog aldrig fik at se. I første omgang satte Holger Eriksen pris på den fortrolige viden, indtil han fandt ud af, at sådan sagde borgmesteren til alle, der opsøgte ham.

Holger Eriksen forsvarer den besynderlige opførsel med, at mange førstegenerations- socialdemokrater konstant var på vagt, fordi de hele tiden havde kæmpet mod modstandere, men også mod partifæller om magt og indflydelse.

Der var dog i byen en vis tilfredshed med Jakob Jensen som borgmester. Han kørte en stram økonomisk politik. Han havde altid været vant til små kår, og byen skulle ikke rutte med pengene, men bruge dem fornuftigt. Det gjorde, at Aarhus i årene op mod den store depression fik en sund og stærk økonomi, der hjalp kommunen gennem de vanskelige tider.

Jakob Jensen var også særdeles engageret i universitetssagen, og et af hans stolteste øjeblikke var, da han som gammel murer fik lov at lægge en af grundstenene til det nye tempel, der ville sikre unge adgang til de højeste uddannelser uden hensyn til forældrenes økonomiske formåen.

Han stoppede som borgmester i 1932.