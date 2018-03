To aarhusianske rigmænd, der har givet noget igen

Chr. Filtenborg

Den rige mæcen

Chr. Filtenborg skabte sig en formue som urgrosserer. Foto: Den Gamle By

Det var først og fremmest Christen Filtenborgs fortjeneste, at Aarhus fik sin Landsudstilling i 1909.

Der var talt meget om forskellige initiativer, der kunne gavne Aarhus, men der skete aldrig noget, og under en sammenkomst på Hotel Royal efter et byrådsmøde rejste Chr. Filtenborg sig pludselig.

Han sagde, at det var meget godt med alle disse taler om, hvor meget vi elsker denne by:

»Men lad os gøre noget for den …Vi må kunne lave en udstilling.«

Han fik planerne publiceret, og da arbejdet undervejs var ved at gå i stå, skænkede han 30.000 kr. til forberedelserne som en gave. Beløbet ville overstige et par millioner i dag, og så kom der igen gang i sagerne.

Chr. Filtenborg blev udstillingens hovedkasserer. Den endte med at give et stort underskud, hvilket ikke var kassererens skyld. Han kunne ikke gøre for, at der indløb en række tilmeldinger uhyre sent, og at vejret var skrækkeligt den sommer.

Chr. Filtenborg havde skabt sig en formue som urgrosserer. Som ung kom han i lære hos sin onkel, urmager C.J. Filtenborg, der drev en større urvirksomhed i Aarhus.

Siden supplerede han sin uddannelse i Frankrig, Tyskland og Schweiz, inden han vendte hjem for igen at arbejde i onklens firma. Da denne døde i 1891, blev han medejer og få år senere eneejer. Han gjorde firmaet til Skandinaviens største gennem opkøb og fremgang.

Filtenborg skabte sig en stor formue og opførte i 1903-1904 Villa Alba, der ligger over for Tangkrogen i Aarhus og lige ud til det område, hvor Landsudstillingen i 1909 foregik. Villaen hører fortsat til blandt byens smukkeste.

Gennem livet oprettede Chr. Filtenborg flere legater, og han var meget optaget af universitetssagen. Således testamenterede han i 1919 1 mio. kr. til universitetsstuderende med den betingelse, at pengene kun ville være til rådighed, hvis undervisningen på et nyt universitet i Aarhus var i gang inden den 27. december 1926.

Det var den ikke, men det var tæt på, og derfor afstod arvingerne fra at gøre krav på millionen.

Han var en af den slags rigmænd, der havde følelsen af, at rigdom forpligter.

Herman Salling

Købmanden

Direktør Herman Salling foran stormagasinet Salling i Aarhus, 1973. Foto: John Jørgensen

Herman Salling var en enestående købmand, som det lykkedes at opbygge Danmarks største detailhandels-koncern. Den slags kræver både flair og dygtighed.

Herman Salling satte altid kunden højest, og han var en flittig, bestemt mand, som vidste, hvad han ville, og i øvrigt værnede om de gammeldags dyder.

Det er typisk, at han mødte på arbejde lørdag formiddag. Det samme gjorde hans ledere, for ledende medarbejdere kan ikke tillade sig at holde fri, når resten af personalet arbejder.

Herman Salling havde fået en grundig uddannelse efter først at være udlært hos manufakturhandler Anders Jensen i Randers. Han var både i Aalborg, København og Stockholm, inden han trådte ind i faderens firma i Aarhus. Ferdinand Salling startede manufakturhandel på Strøget i Aarhus i 1906, og det havde også været en succes og udviklet sig til et stormagasin.

I 1953 døde faderen pludseligt, og nu stod Herman, der året før var blevet prokurist i firmaet, med ansvaret.

Salling oplevede fremgang, og Herman Salling havde blik for at indføre de forretningsmodeller, han havde set i udlandet.

Føtex, der kom i 1960, var butikken, hvor kunden kunne få både fødevarer og dagligvarer inden for tekstil, isenkram, el-artikler og legetøj. Det krævede kapital, hvis forretningsidéen skulle udvikles, men Herman Salling ville ikke være med til, at samarbejdspartnerne opnåede kontrol med 51 pct. af selskabet.

Han fandt i stedet sammen med A.P. Møller, og det var i mange år et succesrigt samarbejde, som udviklede Føtex samt skabte Bilka, Netto og andre forretningstyper.

Det gik fremad, og firmaet magtede også at fortsætte fremgangen selv uden Herman Salling til at bestemme kursen, da denne døde i 2006.

I 2014 overtog Salling-Fondene ejerskabet af Dansk Supermarked, der har flere end 1.300 butikker fordelt på kæderne Føtex, Bilka, Netto og stormagasinet Salling med 32.000 medarbejdere i Danmark. Desuden er der 10.000 medarbejdere i Sverige, Tyskland og Polen.

Koncernen omsatte i 2014 for over 56 mia. kr.

Salling-Fondene har i en årrække ydet væsentlige bidrag til kultur, især i Aarhus. Det er således også fondene, der har doneret 74,3 mio. kr. til etablering af udstillingen Aarhus Fortæller.