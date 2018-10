Norsk musikpioner debuterer i Aarhus Domkirke

Han er norsk, han elsker vokalmusik, han er allerede et etableret navn i det aarhusianske musikliv, og nu debuterer han fra Det Jyske Musikkonservatorium.



Asbjørn Fristad er lidt af en pioner inden for klassisk vokalmusik, og at han nu befinder sig i Aarhus, er ingen tilfældighed.

Koncert i Aarhus Domkirke Koncerten begynder kl. 19.30 Musik af Brahms, Bach og Arvo Pärt. Entré 50 kr.

Men det hele begyndte i hjemlandet Norge, hvor han er uddannet både ved universitetet i Oslo og Tromsø. I 2014 indledte han sin tid ved Det Jyske Musikkonservatorium, hvorfra han nu som den første debuterer fra solistklassen i klassisk korledelse.

»Det har været meget spændende«, siger han.

»Jeg er glad for at have fået muligheden. Man er ude i musiklivet, samtidig med at man får undervisning, og det har været en kæmpe ressource for mig, både med hensyn til faglighed og muligheden for at holde forbindelsen med branchen,« forklarer han på et flot dansk. Han lægger ikke skjul på, at visse navne i det danske musikliv har trukket ham til Danmark.

»Søren K. Hansen, Carsten Seyer-Hansen og Søren Birch er store navne i dansk musikliv, og jeg er glad for, at Aarhus samtidig er en del af pakken. Aarhus er en kulturel by, hvor det er relativt nemt at sætte projekter i gang«, fortæller han.

Projekter har han allerede været rigeligt i gang med, bl.a. som dirigent for NOTA-koret i Aarhus, gæstedirigent for Aarhus Amatørsymfoniorkester og som medstifter af det eksperimenterende Ensemble Edge, der arbejder med ny musik for kor og strygere. Og så er han lige tiltrådt som dirigent for Landskoret, som Phillip Faber, nu chefdirigent for DR Pigekoret, tidligere har stået i spidsen for.

Til debutkoncerten i Aarhus Domkirke søndag vil Asbjørn Fristad styre Vokalgruppen Concert Clemens igennem et program med musik af Arvo Pärt, Brahms og Bach. Koncerten sættes i gang kl. 19.30.