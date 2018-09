Tilfreds festuge-direktør: »Folk er ikke trætte af kultur«

Det var en tilfreds festuge-direktør, der fredag formiddag gav en foreløbig status på den forgangne uges festuge-festivitas. Aarhus Festuges direktør, Rikke Øxner, var især glad for, at vejrguderne – indtil fredagens regnvejr – har forskånet aarhusianere for regn fra oven. Og så er en speciel bekymring blevet gjort til skamme:

»Vi var bange for, at folk havde fået nok kultur efter sidste års mange arrangementer i anledning af Aarhus som kulturhovedstad. Men det har vist sig, at man stadig er sulten efter både at lave kulturoplevelser og opleve dem,« forklarer direktøren. Man har især haft overvejelser om, hvorvidt årets festuge vil blive sammenlignet med kulturhovedstadens mange arrangementer, men det er ikke sket, fortæller direktøren.

Hun fremhæver de mange fine anmeldelser af koncerter og arrangementer, som i løbet af ugen er tikket ind. Det er ikke kun kunstnerne, der får rosende ord med på vejen fra anmeldere og publikum.

Ifølge Rikke Øxner har den amerikanske drone-musiker Stephen O'Malley, der tirsdag gav hyldestkoncert til den afdøde kunstner Tony Conrad på spillestedet Radar, tilkendegivet stor begejstring for publikums nærvær og koncentration under koncerten. Det engagement fra publikum, mener Rikke Øxner, er kendetegnende for Aarhus Festuge:

»Som gæst til årets festuge ved man, at man kan blive udsat for noget, men alligevel deltager folk,« forklarer Rikke Øxner med henvisning til det overordnede, treårige tema "bridging", der i år især fokuserer på brobygning mellem det svære.

Folk fortæller, at de kan mærke på omsætningen, at der er mange gæster i år, Rikke Øxner, direktør, Aarhus Festuge Folk fortæller, at de kan mærke på omsætningen, at der er mange gæster i år,

Et af de festugearrangementer, der virkelig må siges at inddrage sit publikum, er den interaktive kunstinstallation "Phobiarama" på Bispetorv. Rikke Øxner oplyser, at alle billetter til den 45 minutter lange tur i et moderne spøgelseshus er udsolgt. Hver forestilling har dog fem billetter til salg, som sælges i døren før showtime. Men også disse billetter bliver revet væk, fortæller direktøren:

»Jeg talte med en pige i går, der stod i kø i fire timer for at få en billet til forestillingen,« fortæller Rikke Øxner imponeret.

En succes indtil videre

Selvom der endnu ikke foreligger konkrete tal på det foreløbige antal gæster ved Aarhus Festuge, lyder det fra arrangører, at festugen er velbesøgt:

»Når jeg taler med folk rundt omkring i butikker og boder, fortæller de, at de kan mærke på omsætningen, at der er mange gæster i år,« forklarer Rikke Øxner, der sammen med resten af holdet bag festugen vil evaluere de 10 dages festligheder, når sidste fadøl er solgt på søndag.

Allerede inden dette års festuge er slut, er man dog allerede begyndt at spekulere i og udforme næste års tema.

Spil hovedrollen i din egen gyserfilm: Tør du stirre frygten direkte i øjnene? Den hollandske kunstner Dries Verhoeven udstiller under festugen et oplevelsesværk, hvor publikum spiller hovedrollen i sin egen gyserfilm.

Med inspiration fra nogle af de arrangementer, der er rykket ud af bymidten, for eksempel kunstinstallationen "It Does Matter Where" i Gellerup, pønser man på næste år at sprede festugen ud i den aarhusianske periferi. Dermed menes ikke, at festugen nu bliver spredt ud over hele byen, forklarer Rikke Øxner:

»Man kan godt tage elementer fra en bydel og putte ind i midtbyen, som vi for eksempel har gjort med Bazar Vest på Store Torv,« fortæller hun. Næste års tema er dog stadig blot på tegnebrættet, understreger hun.

Festugen er dog langtfra ovre. Nu venter en weekend proppet med events. Adspurgt hvad hun vil huske Aarhus Festuge 2018 for, svarer hun:

»Man kan jo ikke vælge mellem sine børn,« griner hun med en vis stolthed.