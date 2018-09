Brandvæsnet: Arrangørerne fortjener et klap på skulderen for god sikkerhed under festugen

Festugen er overstået, og tusindvis af mennesker har været samlet i øltelte, til store arrangementer som Food Festival, leget og hørt musik i den midlertidige bypark ved rådhuset og slentret rundt i byen for at opleve stemningen.

Men hos Østjyllands Brandvæsen har man ikke mærket særlig meget til, at byen har emmet af fest.

Men hos Østjyllands Brandvæsen har man ikke mærket særlig meget til, at byen har emmet af fest.

»Festugen er umiddelbart forløbet rimelig fredeligt. Jeg erindrer ikke hændelser, der kan henføres til festugearrangementer,« siger indsatsleder Steen Bøje.

Folk har opført sig pænt

Østjyllands Brandvæsen har under festugen koncentreret sig om byens infrastruktur for at sikre, at udrykningskøretøjer har haft mulighed for at komme rundt på de veje, som ikke har været afspærret. Der har også været særlig fokus på brande, som kan opstå, når mange mennesker er samlet. Og så er der blevet holdt øje med arrangementerne i de mange telte rundt om i byen.

»Vi sikrer altid, at flugtvejene er i orden og sørger for, at der ikke kommer for mange gæster ind i teltene,« siger Steen Bøje og tilføjer, at både gæster og arrangører fortjener et klap på skulderen:

»Folk har opført sig pænt, og arrangørerne af de mange begivenheder har sørget for, at sikkerheden har været i orden. Hvis der sker noget, så skal planerne være klar, og det har de været fra arrangørernes side. Det kræver altså noget af dem.«

Tilfreds festuge-direktør: »Folk er ikke trætte af kultur«

Smertefrit for byen og gæster

Hos Østjyllands Politi oplyser vagthavende, at der endnu ikke er dannet et samlet overblik over festugen. Det sker først mandag, og indtil da ønsker Østjyllands Politi ikke at udtale sig om, hvordan festugen er forløbet. Samme melding lyder fra Aarhus Universitetshospital.



Festugedirektør Rikke Øxner vil til gengæld gerne tale om ugen, der er gået.

»Jeg er meget glad for brandvæsnets ros. Ifølge mine oplysninger har der ikke været nogen episoder i forbindelse med sikkerheden. Vi har en meget tæt dialog med myndighederne, fordi vi skal høre, hvis der sker noget, og vi skal kunne gå til dem, hvis vi skal have hjælp. Det er gået fint og smertefrit for byen og gæsterne. Om der har været en forstuvet fod, ved jeg selvfølgelig ikke,« siger hun.

Konfrontation af angst og fordomme hitter ved Festugen

Rikke Øxner ved ikke, hvor mange der har besøgt arrangementer under festugen, men hun forklarer, at Aarhus Festuges 350 frivillige og byens erhvervsdrivende melder om mange gæster.

Direktør har især været begejstret for spøgelseshuset "Phobiarama" på Bispetorv og festugeparken ved rådhuset.

»Det har været fedt at se, at folk har været så ihærdige efter at prøve "Phobiarama", at de har stået i kø i fire forestillinger for at komme til. Og i byparken har vi bl.a. haft en rigtig god blanding af børneting, streetart og det turkise telt, som virkelig har spændt aldersmæssigt bredt i år,« siger hun.