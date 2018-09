Et legeland i festugen: Kunst på gadeniveau og leg i børnehøjde

Det ene sted sidder de helt cool med lukkede øjne og mediterer, 50 meter længere henne er børn og deres forældre på opdagelse i Closetland, og 50 meter til den anden side er street art-kunstnere i gang med at vise, hvordan man kan udtrykke sig på det helt store lærred.

Rosemary Ilieva og hendes datter Nadya prøver et spring ud i en særlig swimmingpool i ”temaparken” Closetland i Byparken. Sara Bajec slår behørigt ud med armene. Foto: Helle Arensbak

Det er essensen af Byparken, den midlertidige park mellem musikhuset og rådhuset, som Aarhus Festuge står bag. Det er et sted, som aarhusianerne og byens gæster har taget til sig i al dets mangfoldighed.

Der kommer flere skabe søndag, lover folkene bag den særprægede forlystelsespark Closetland i Byparken, hvor der bydes på alt, lige fra popcorn og tyrkisk kaffe til et skab, hvor man kan komme Jorden rundt på 80 sekunder uden at bekymre sig om bagage og jetlag. Foto: Helle Arensbak

En park i børnehøjde

Ved Ridehuset kan man komme på gratis madskole, købe mad med hjem eller smage på det, de mange boder har at tilbyde, lige fra postevand og øl til sushi og pandekager. Børnene kan lege i hoppeborgen, male med kul, kravle, løbe, ja, gøre næsten hvad de vil, dette ellers så trafikerede sted.

Der er yoga-koncert i Kuplen i Byparken, hvor deltagerne bliver guidet af musiker Anton Friisgaard og yogainstruktør Jeanett Neergaard Thøgersen. Foto: Helle Arensbak

Festuge nr. 54 i Aarhus Årets festuge varer til søndag den 9. september. Det sker under det treårige tema ”Bridging”, som ser på de mange måder, man kan bygge bro på. Lørdag gik festugen for alvor i gang for børn, unge og voksne, der til næste søndag kan opleve godt 1.000 arrangementer på 100 meget forskellige scener.

Om det så er en temapark, er der også fundet plads til den i Byparken. Det er den slovenske trup Third Hand Group, der er kommet med sit brede udvalg af skabe, som man skal gå på opdagelse i.

»Det er helt ligesom Legoland, bare med skabe,« hævder Linas von Jurkstas, der tager imod gæsterne og kræver, hvad det koster at komme ind: At man tager en udklædningsgenstand på efter eget valg fra hans særlige skab.

Legoland? Ikke helt, men et helt anderledes legeland.

Et ægte legeland for voksne er det til gengæld midt på Frederiks Allé. I løbet af de næste dage folder det sig ud i fuldt flor med kunst så stor, at der skal en stige til. Street art eller graffiti? Forskellen er klar, siger Mads Fredberg, der er direktør i Galleri Grisk, som har kurateret den maleriske happening.



Henrik Kjærsgaard tager sig et energibad i Closetland i Byparken, hvor man helst skal klæde sig lidt ud for at komme ind – der er et skab med alskens hatte og kapper. Foto: Helle Arensbak

Bogdan, der er en af street art-kunstnerne på Frederiks Allé, har allerede på sin computer malet det billede, som han nu gengiver i stor størrelse. Han har været rundt i Aarhus for at finde kendemærker fra byen, som skal med på værket. Foto: Helle Arensbak

»Graffiti er bogstaver, street art er al kunst på gaden, som ikke er graffiti,« forklarer han.

Victoria på seks år har ladet sig inspirere af street arten og er gået i gang med sit eget værk i Aarhus Billed- og Medieskoles udendørs atelier. Foto: Helle Arensbak

Meningen med den lille festival i festugen er at vise, at den slags kunstnere som alle andre spiser havregryn med mælk om morgenen, men bare har en anden måde at udtrykke sig på, siger han om kunsten, som også var på Frederiks Allé sidste år, og hvor nogle af værkerne blev solgt for 50.000-80.00 kr. Det er kunst, og det er ikke bare for sjov.