Champagnepropperne gav genlyd blandt træstammerne i Skovbadet

»Det er faktisk den eneste åbning i festugen, hvor man får bobler.« Sådan lød det lokkende fra direktør Rikke Øxner, da hun bød velkommen til de fremmødte ved indvielsen af det såkaldte Skovbad på Aarhus Ø fredag.

Ved første øjekast skulle man ellers tro, at gæsterne var blevet svigtet til den længe ventede indvielse. De blev nemlig mødt af blot to mennesker ved begyndelsen af den 600 meter lange og 10 meter brede skov. Det var dog ikke retvisende. Arrangementet foregik selvfølgelig dybt inde i den dybe skov. Efter at have bevæget sig halvdelen af skovens længde igennem buske og træer - store som små - åbenbarede sig en lille oase af boblende drikkelse og fredagsstemning blandt de fremmødte.

Efter velkomst ved Rikke Øxner fik »manden bag det hele«, landskabsarkitekt Stig L. Andersson, ordet. Hans firma, SLA, har stået for udtænkningen af skovbadet. Han var mere end tilfreds med resultatet af mange ugers hårdt arbejde:



»Man bliver bare glad af at være her. Blodtrykket falder og man føler sig mindre stresset,« fortalte han for en lyttende forsamling, der sammen var taget på skovtur i et område, Aarhus Ø, der ellers er kendetegnet ved storby og beton. Men selvom skoven - for nu - er opstillet, er følelsen af at befinde sig i naturen reel nok. Det mener landskabsarkitekten:



»Man skal dufte og røre ved skoven. Det er virkelig en sanseoplevelse,« fortalte Stig L. Andersson.

»Klokken har slået 12, og det er fredag. Så må vi vist godt drikke et glas bobler,« lød det fra en veloplagt Rikke Øxner, hvis stemme, i følge hende selv, var påvirket af Thomas Helmig-koncerten aftenen forinden. Foto: Morten Lau-Nielsen

Især lugtesansen blev vækket. Aarhus Ø og området omkring det nye havnebad forbindes mest af alt med duften af saltvand. Men under festugen er saltvandet byttet ud med den karakteristiske duft af nåletræer. Allerede inden man når skoven, rammes næseborene af granduft. Noget man ellers ikke forventer i en betonjungle.



Fint borgmesterbesøg

Inden Rikke Øxner gav mikrofonen videre til Stig L. Andersson, fortalte hun, at borgmester Jacob Bundsgaard ville lægge vejen forbi, når han kom ind med vandflyveren klokken 12.20.

Gæsterne ventede i spænding på borgmesteren, der dog lod sig vente på. Efter 25 minutters forsinkelse blev han dog sat af af sin chauffør. Med sine blankpolerede sko, der senere på dagen skal møde dronningen til den officielle åbning af festugen, trådte han fra den grå asfalt på Bernhard Jensen Boulevard direkte ind i skovens bund af træflis.

Dét var, hvad arrangørerne havde ventet på. For i samme øjeblik, som borgmesteren sagde de første ord i mikrofonen, begyndte de 600 træer at udskille en tåge af bittesmå vandpartikler omkring sig. For øjnene af forsamlingen forvandledes skoven fra en skov til et skovbad.



Skovbadet på Aarhus Ø I anledning af Aarhus Festuge er der plantet i alt 600 træer på en strækning, der måler 600 meter i længden og 10 meter i bredden. Skovbadet er anlagt på Bernhardt Jensens Boulevard, hvor Letbanen i fremtiden skal fragte passagerer ud til Aarhus Ø. 350 kubikmeter træflis. Så meget har man brugt til at skabe en autentisk skovbund. De 600 træer skal efter festugens afslutning genplantes i Gellerup Bypark.

Ifølge Rikke Øxner har det taget måneder at udvikle den helt rette tåge, som hverken var for tung eller let. Pludselig var det ikke borgmesterens ord, der fængede, men derimod hvad der lignede bryg fra mosekonen. Jacob Bundsgaard kunne da heller ikke dy sig for at hive telefonen frem og knipse et par hurtige billeder.

Borgmesteren udtrykte desuden begejstring over de mange træer og buskes videre færden, når festugen slutter.

10 dage får træerne lov til at tage aarhusianerne med på skovtur under festugen. Herefter flyttes de 600 træer til den nye bypark i Gellerup. Netop den rejse fra Aarhus Ø til Gellerup er med til at understøtte festugens treårige tema, der handler om at bygge bro. Det fortalte borgmesteren:

»De får et liv herefter. Ved først at have haft hjem her og efterfølgende i Gellerup bygger vi bro mellem to bydele; Aarhus Ø og et af Aarhus' udsatte områder,« sluttede borgmesteren, inden han igen blev hentet af sin chauffør og kørt videre mod dagens næste gøremål.

Skovbadet er åbent i hele festugen, og der vil desuden afvikles forskellige aktiviteter i skovbunden.