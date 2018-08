For femtende år i træk uddelte Smukfest lørdag Polka Verner legatet, der gik til en kvartet af folkelige kunstnere.

Førstedatteren til USA's præsident formåede aldrig at separere sit modeimperium fra sit job som sin fars rådgiver. Nu lukker hun det ned.

Fra himlen til helvede for Ivanka Trumps tøjeventyr:

Alfa Romeo Giulietta stod for avanceret design og teknik. Derfor blev den Årets Bil i 1978.

Branden kostede fredag yderligere to ældre mennesker livet.

En ny forening vil opkøbe mindre gårde og omlægge jorden til bæredygtigt landbrug. Borgerne er nødt til selv at agere i forhold til klimakrisen, mener Rasmus Willig, som er medstifter af foreningen.

Øjenvidne siger, at veteranfly vendte 180 grader og faldt til jorden som en sten i de schweiziske alper.

Hundredvis af frivillige har brugt sommerferien på at bygger boder, restauranter og scener, som skal stå klar, når porten til Smukfest åbner på onsdag.

I weekenden lagde 2.000 mennesker vejen forbi, da der for 15. gang blev afholdt Grimfest i Brabrand.

Smukfest løber af stablen for 39. gang dette år. Musikfestivalen, som også kalder sig Danmarks Smukkeste Festival, slutter søndag den 12. august.

I fuld firspring satte gæsterne benhårdt ind på at skaffe sig de bedste teltpladser. Foto: Jonathan Dalhoff

Presset var for stort, og festivallen gav efter og lod de mange glade gæste indtage marken, som man kan se i videoen i toppen af artiklen.

Kort før kl 11 søndag formiddag gik det løs i Skanderborg, da flere end 6.000 festglade mennesker stod klar til at indtage Kærligheden.

