En alternativ festival: »I er det grimmeste publikum, vi nogensinde har set!«

»Fuck det hele! I er det grimmeste publikum, vi nogensinde har set – og vi elsker jer!«





Ordene brager ud over festivalpladsen fra Jonny Hefty og Jøden, der som årets to konferencier gør klar til at præsentere det næste band. Publikum jubler, og stemningen på Danmarks såkaldte grimmeste festival stiger endnu et niveau.





I weekenden lagde 2.000 mennesker vejen forbi, da der for 15. gang blev afholdt Grimfest i Brabrand.

Der er gang i publikum under Grimfest 2018. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Publikum står tæt pakket foran Skovscenen, mens Veto er på scenen. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Jonny Hefty er sammen med Jøden konferencier til dette års Grimfest. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Hvis varmen bliver for meget, er der mulighed for at blive kølet af i poolen. Foto: Mikkel Berg Pedersen

På festivalpladsen er der opsat en rampe, hvor man kan skate, mens musikken spiller. Foto: Mikkel Berg Pedersen

På campingområdet er stemningen høj, og den ene øl tager den anden. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Omkring 2.000 gæstede årets Smukfest. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Backstage gør BAEST & I'LL BE DAMNED sig klar, inden de skal på scenen. Foto: Mikkel Berg Pedersen

BAEST & I'LL BE DAMNED på Skovscenen. Foto: Mikkel Berg Pedersen

Publikum kan komme helt tæt på Lydmor, mens hun spiller. Foto: Mikkel Berg Pedersen