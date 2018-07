Grease i ny forklædning på Vilhelmsborg

Bankelyde og malerpletter på tøjet er hverdag lige nu på Vilhelmsborg Festspil, hvor forberedelserne til årets musical Grease er i fuld gang. Imellem det hele går instruktør Dorthe Hansen Carlsen rundt og får styr på alt inden premieren 31. juli.

Selv om det er en af de absolutte klassikere, der er på programmet i år, så skal publikum ikke forvente, at det bliver i en helt klassisk udgave, vi får Danny Zuko og Sandy Dumbrowski at se. I den originale musical hedder hun ikke Olsen, som hun gør i filmen.

»Den bliver mere gakket og rocket, og så har vi kun tilsat naturligt sødemiddel forstået sådan, at vi har fjernet alt sukker, sirup, guf og syltetøj, og i stedet læner vi os lidt mere op ad den originale Broadway-udgave fra 1972, som var mere rå og satirisk. Vi zoomer ind på, hvordan det er at være teenager og de store følelser, der er på spil omkring identitet, og hvilken gruppe, man skal være i eller ikke være i. Alt er om liv og død,« fortæller instruktør Dorthe Hansen Carlsen på en varm sommerdag backstage.

Når den er blevet mere gakket og rocket, så handler det ikke om, at selve historien er lavet om, for det er den ikke. Der er bare blevet tilsat en portion af noget nyt og anderledes, og langt de fleste af sangene, som vi kender fra filmen er også med i musicalen, dog bliver de sunget på dansk.

»Sandy er stadig den spritnye, velopdragne pige, der starter på high school. Hendes kamp går på at finde sig selv, men hendes makeover bliver ikke bare en ydre ting som i filmen, derimod er det en rejse i selvværd og selvtillid, og det gør vi på en anden måde end ved, at hun bare tager en paryk på og står i stramt tøj og ser lækker ud,« fortæller instruktøren.

Hemmeligheder i kulisen

Scenen er opbygget af en masse røde skabe i bedste high school-stil og den velkendte, hvide tribune, man kender fra filmen. Men bag de mange røde låger gemmer der sig flere overraskelser i scenografien, som instruktøren endnu ikke vil løfte sløret for.

»Forestillingen skal ikke stoppes af, at der er sceneskift, og derfor er der gemt en masse hemmeligheder i scenografien,« siger Dorthe Hansen Carlsen.

En masse frivillige

Til at få det hele klar til 31. juli er der 75 frivillige, der bruger deres sommer på at få gjort scenen og en lang række andre ting helt færdige til forestillingen. Og derudover er der også kostumer, hår og makeup, der skal være helt på plads inden. Da avisen er forbi, er det drengenes hår, der skal ordnes, for det skal naturligvis være klippet i bedste Grease-stil med anderumpe i nakken og en krølle ned i panden.

Danny Zuko alias Jonas Østergaard Pedersen er i gang med at få de lange lokker klippet af, og det er frisør Britta Møller, der svinger saksen. Han har ladet sit hår gro under prøverne de seneste måneder, så instruktøren kunne få det lige, som hun ønsker.

Og så er han fra naturens side heldig at have næsten helt sort hår, så han som nogle af de andre drenge, ikke behøver at have farve i lokkerne. Sådan er der hver dag en række ting, der skal falde på plads, inden alle er mere end klar til premieren 31.juli.

Grease spiller frem til 18. august.