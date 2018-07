Jazzfestival: Sangerinde i alle verdens farver

»Vi kommer hele verden rundt, og man når ikke at kede sig,« smiler Sam.

Og det tror da pokker.

På sætlisten er der jazz, blues, soul, bossa, latin, sigøjnermusik blandt meget andet, og sangerinden synger både på dansk, svensk, engelsk, portugisisk, fransk, spansk – og farsi.

Sam er sangerinden, og det handler om Aarhus-jazz/latin-bandet Sam and the Soulmates, der kan høres flere gange i løbet af Aarhus Jazz festival i flere forskellige opstillinger.

Sam er nærmere betegnet den 38-årige sanger og sangskriver Samara Bahrami, og vi mødes over en kaffe uden for Musikhuset og nyder, at vejret denne dag har skruet sig et par grader ned.

Det handler om den kommende jazzfestival, og så handler det for undertegnede om at finde ud af, hvem hun er, Samara Bahrami og hendes Sam and the Soulmates, der de seneste år har kunnet høres flere steder i Aarhus. Et band med en velklingende og cool latinpræget jazzmusik, der til tider kan flytte tankerne til Copacabana og lignende sydamerikanske solstrøg.

Med Sydamerika er skudt helt forbi.

»Jeg kommer fra Iran,« smiler Samara Bahrami.

Flygtning

Og så beretter hun om en flygtningefamilie bestående af far, datter og lillebror, der flygtede til Danmark i 1986 og flyttede en del rundt. Aarhus blev hjemmet, da Samara Bahrami skulle i 4. klasse, og hendes skole blev Tilst Skole efterfulgt af Langkær Gymnasium, og derefter gik der en del musik og dans i den.



»Jeg kom meget i hiphopmiljøet med folk som L.O.C. og USO, som jeg er jævnaldrende med. Det var noget med at rappe eller synge til nogle beats og sådan noget,« husker hun.

Blå bog Samara Bahrami. 38 år. Født i Iran, kom til Danmark som seksårig. Sanger og sangskriver i jazz/latin-bandet Sam and the Soulmates. Uddannet cand.ling.merc. i international markedskommunikation og pr på Aarhus Universitet. Udover Sam and the Soulmates er Samara Bahrami også aktuel som sanger og perfomer i Tarantino Twist Show og sammen med sin cubanske partner Aline Sanchez og instruktør og skuespiller Jesper Riefenstahl ved at producere et originalt værk ved navn ”Trickster – made you look”, som får premiere på danseteatret Bora Bora til august. Bor i Aarhus og har en datter på 9 år.

Samara Bahrami er lige blevet færdig med sin cand.ling.merc.-uddannelse i engelsk på Aarhus Universitet, og før den tid har der ligget en masse forskellige job som pilatesinstruktør, barmanager på Bridgewater, opstarter af Gran Café, optræden på Vilhelmsborg Festspil og Gellerup Scenen og et par år i København – for at nævne et par ting.

»Jeg er nok sådan en blækspruttetype. Jeg har virkelig prøvet meget,« smiler hun og nævner så, at hun i øvrigt skrev sangen ”Hola chica”, som sangerinden Sandra Monique blev nr. 2 i MGP med i 2008.

Musikalsk nåede Samara Bahrami på et tidspunkt i hiphop-perioden til, at der skulle ske noget andet, som var mere end rap og catchy omkvæd til beats.



»Det skal ikke lyde nedsættende, men jeg fik nok lyst til at prøve mig selv af i et rigtigt band med rigtige musikere,« fortæller hun.

På samme tid mødte hun den chilenske pianist Patricio Moya, der driver Aarhus Klaverakademi. Han introducerede hende til jazz og latin-musikken, og de to optrådte som duo en række gange, inden duoen blev udvidet til en kvartet under navnet ”Sam and the soulmates”, der debuterede i 2014 som band ved Aarhus Jazz festival.

Garvede musikere

Patricio Moya er ikke længere en del af bandet, der i øjeblikket består af Samara Bahrami, sang, Morten Haugshøj, guitar, Bjarne Slipsager, saxofon, Mathias Gregersen, bas, og Kristoffer Lysgaard på trommer. Og bandet er indimellem udvidet med en pianist, som nogle gange er jazzpianisten Mads Bærentzen.

Brasiliansk bossa er blot en af de genrer, som Samara Bahrami synger i Sam and the soulmates. Foto: Laura Bisgaard Krogh.

»Det er jo virkelig garvede musikere, som er i bandet, så jeg havde i starten nok at se til med at forstå jazzsproget. Men måske er bandets styrke netop, at jeg mere kommer med en feeling og en følelse i musikken end det tekniske. Lidt mere følt end tænkt, måske. Det er i hvert fald afgørende for mig som sanger, at de numre, vi spiller, betyder noget for mig, så jeg kan formidle dem ud over scenekanten. Og så kommer jeg jo også ind med andre sprog og en anden slags sange end de traditionelle jazz-standards,« siger Samara Bahrami med tilføjelsen:



»Der er jo ingen grund til at spille ”Fly me to the moon” for 117. gang, hvis man ikke vil noget med det.«

Samara Bahrami har som nævnt netop færdiggjort sin sproguddannelse som cand.ling.merc., og det med sprog har altid faldet hende let.





Sam and the soulmates er fra venstre Morten Haugshøj, guitar, Mathias Gregersen, bas, Bjarne Slipsager, saxofon, Samara Bahrami, vokal, og Kristoffer Lysgaard, trommer. Foto: PR-foto, Palle Schultz.

»Sådan er det bare, jeg har meget let ved at lære nye sprog, måske er det på grund af min iranske baggrund, for undervejs til Danmark boede vi både i Tyrkiet og Tyskland, og jeg kunne ret hurtigt forstå de sprog. Jeg har nok et rimelig godt sprogøre og er lidt af en kamæleon. I Frankrig taler de fransk til mig og i Spanien spansk, selv om jeg jo ikke taler de sprog helt flydende,« fortæller hun, der også taler – og synger – fransk, spansk, engelsk, svensk og portugisisk.

Program 19. juli kl. 22.30: Sam and the Soulmates Sextet:

Jazz & Venner, B-Huset, Institut for X, Skovgaardsgade 5C, 8000 Aarhus 21. juli kl. 22: Sam and the Soumates Sextet:

Hantwerk, 2D Fiskerivej Aarhus C 22. juli kl. 14: Sam and the Soulmates Duo (Bahrami/Haugshøj):

VinDanmark, Kystpromenaden 2, Aarhus C

Fire gange under jazzfestivalen kan Samara Bahrami og band eller duo høres, og det var på CasaV58 i fredags, på Godsbanen, på Hantwerk og på VinDanmark. Og forinden kan bandet høres nogle gange på Copenhagen Jazz Festival.

Udover live-oplevelserne med Sam and the Soulmates, er der også et første album på vej med hendes numre. Det er i hvert fald planen.

Album med egne sange

»Vi har allerede fem af mine egne numre med på sætlisten, og min plan er, at vi kan indspille et helt album med mine egne sange til næste år,« siger Samara Bahrami.

Hvis hun skal byde på bandets fremtid om f.eks. fem år, ender vi ude i den store verden.



»Om fem år har vi i hvert fald udgivet ét album, og så kunne det være spændende med en lille Europa-tour. Muligvis også en tur til New York, hvor vi har en god veninde, der har spillet fløjte med os, det kunne være vildt spændende,« siger Samara Bahrami med tilføjelsen:

»Men altså, det er jo en utrolig hård branche, så kan vi bare komme ud over Danmarks grænser, vil jeg være rigtig glad.«