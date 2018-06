Tre krydstogtskibe troner på Aarhus havn

Uanset hvor man står på Aarhus havn fredag, kan man se mindst ét tårnende krydstogtskib, som rager op over bygningerne ved vandet. Men i alt gemmer havnen på tre store krydstogtskibe med plads til i alt 4.240 passagerer. Og nogle passagerer er rejst langt for at sejle med.

Som en del af velkomstkomitéen var der rugbrødsmadder med smør og danske flag til de udenlandske turister. Foto: Joachim Ladefoged.

Ægteparret Dianne og Ian Crane er australiere og bor i Sydney. De har en søn, der bor i Stockholm, som de netop har besøgt. Derefter tog de til København, hvor krydstogtet begyndte med første stop i Aarhus. Herfra går turen til de baltiske lande.

»Vi har prøvet det før, og det her virker ret godt. Vi ved ikke rigtig noget om Aarhus, så vi skal ind og kigge os omkring,« siger Dianne Crane med en kraftig australsk accent.

Den store dame

Parret er taget på et 10-dages cruise med ”Serenade of the Seas”, som er markant større end de andre to krydstogtskibe på havnen. Der er plads til 2.490 passagerer og en besætning på 891 personer. Til sammenligning kan der være henholdsvis 450 passagerer om bord på ”Seabourn Quest” og 1.300 passagerer om bord på ”Aidaaura”.

Ian og Dianne Crane er rejst fra Australien for at komme med på krydstogtskibet fra København. Forinden besøgte de deres søn, som bor i Stockholm. Foto: Joachim Ladefoged.

På skibets sider hænger kraftige, gule redningsbåde på rækker efter hinanden, og sammen med skibets størrelse giver det særlige associationer til ”Titanic”. Ovenover kan man bedre fornemme størrelsesforholdet. Set fra kajen er der små huller ind i siden på skibet. Hullerne er adskilt af korte streger, og ved nærmere eftersyn kan man se, at hullerne i virkeligheden er altaner ud for hver kahyt og stregerne skillevægge.

Tre krydstogtskibe til Aarhus "Aidaaura" - skibet tilhører det tyske rederi Aida. Det kan medbringe 1.300 passagerer og har en besætning på 418 personer.



"Serenade of the Seas" - skibet tilhører Royal Caribbean-rederiet. Det kan medbringe 2.490 passagerer og har en besætning på 891 personer.



"Seabourn Quest" - skibet tilhører Seabourn Cruise Line. Det kan medbringe 450 passagerer og har en besætning på 330 personer.



Den store dame hviler tungt på vandoverfladen, mens gæsterne går i land for at udforske byen. Nogle har bestilt ture og går hastigt ud til busserne, mens andre slentrer afsted med hovedet bøjet over et bykort. De bliver modtaget af gule veste, som guider dem videre, og på vejen bliver de mødt af en mand og kvinde i gamle klæder, som reklamerer for Den Gamle By, inden de går forbi små boder og livemusik under store, hvide sejl. Herfra kommer kameraerne frem.

»Det er vores liv nu«

En gruppe fra USA er også steget i land fra det store skib. Deborah og Carl Berg er fra New York og Jane Dipaolo og Kathy Berg fra Connecticut. De er alle fløjet til København for at tage på dette krydstogt.

»Vi har læst om Aarhus online. På skibet skriver de informationer om byen på tv-skærmene, og de uddeler hver dag papirer om de forskellige havne, vi sejler til,« siger Kathy Berg.

De fire amerikanere fra venstre: Deborah Berg,Carl Berg, Jane Dipaolo og Kathy Berg.

Gruppen har ikke bestilt nogle ture på forhånd og skal derfor selv finde på noget at lave i byen.

»Vi ser, hvad der sker. Men vi vil gerne se Den Gamle By, domkirken og glasmuseet,« fortæller Deborah Carl, hvorefter Kathy Berg udbryder:

»Sådan er det, når man er pensioneret. Så er der tid, og det er vores liv nu. Det har vi fortjent,« siger hun med et stort smil og armbevægelser, hvortil de andre stemmer i.

Særligt amerikansk

De tre mest besøgte steder i byen er Aros, Den Gamle By og domkirken, fortæller Peer H. Kristensen, der er direktør ved Visitaarhus.

Skibet "Serenade of the Seas" har hovedsagligt amerikanere om bord, og de har en særlig interesse, når de kommer til Norden.

»De fokuserer meget på rødder. Hvor kommer vi fra, og hvem er danskerne? Fordi mange har skandinaviske aner. Engang var der en, som hoppede direkte i en taxa til Viborg for at besøge sin farfars gravsted. Det kostede ham 4.500 kr. Så hos amerikanerne er der meget fokus på Den Gamle By,« fortæller Peer H. Kristensen.



Det er første gang, at tre krydstogtskibe anløber Aarhus havn samme dag. Krydstogtskibet "Seabourn Quest" er det mindste men mest luksuriøse af de tre skibe. Foto: Joachim Ladefoged.

Senere på dagen spiller Den Jyske Pigegarde, når gæsterne stiger om bord igen. De er 25 piger, som skal spille foran de tre skibe, og for at nå forbi dem alle bliver de kørt mellem skibene.