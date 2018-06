Medbring tæppe: Gratis kulturarrangement i hjertet af Aarhus

Lørdag bliver Skanseparken i hjertet af Aarhus forvandlet til en uformel koncertsal, når sommerens opera rykker ind i de grønne omgivelser og blæser trækronerne op.

Det er Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester, der præsenterer opera i parken som et gratis arrangement for alle, hvor der lægges op til, at man medbringer tæpper eller stole og slår sig ned på græsset. Det er især tanken, at koncerten ikke kun skal tiltrække dem, som i forvejen går i operaen.



»Det skal være et åbent arrangement for så mange som muligt - især for folk, som ikke vil give penge for at gå i operaen. Jeg har stadig den her måske naive og idealistiske tro på, at opera er for alle og ikke en elitekunstform,« siger operachef Philipp Kochheim.

Det er en lille uopdaget perle for mange aarhusianere med en intimitet, tæthed og bynærhed, som samtidig ligger lidt gemt.

»En uopdaget perle«

Der er lidt mere bøvl, når man skal flytte en opera ud under åben himmel frem for at placere publikum i en klassisk koncertsal. Men der er tænkt på det hele, fortæller Kristian Lager, der er producent på Den Jyske Opera og projektleder på koncerten i parken.

»Vi har forberedt os til tænderne på alle tænkelige situationer. Det eneste, vi ikke kan råde over, er vejret. Det er altid interessant, for man skal jo sørge for, at de mange dyre instrumenter, lys og elektronik ikke lider skade. Men på Den Jyske Opera rejser vi hele tiden rundt i landet. Det er selvfølgelig lidt mere besværligt, at det er udenfor,« siger han og nævner de mange småting som garderobe og overdækning, som skal flyttes med ud.

Men det er ikke tilfældigt, at lige netop Skanseparken blev valgt.

Jeg har stadig den her måske naive og idealistiske tro på, at opera er for alle og ikke en elitekunstform.

»Jeg elsker Skanseparken, det er en lille uopdaget perle for mange aarhusianere med en intimitet, tæthed og bynærhed, som samtidig ligger lidt gemt. Og så synes vi, at det kunne være sjovt at prøve et nyt sted, som ikke er en af de sædvanlige eventpladser i byen,« siger Kristian Lager.

Ingen kan forklare hvorfor

Parken har en hældning, og scenen kommer til at stå i bunden. Der er plads til omkring 4.000 mennesker i Skanseparken, og for at flest muligt kan se scenen, er de forreste pladser forbeholdt dem, som sidder på tæpper. Længere tilbage kan man medbringe en stol eller stå op, så alle kan følge med.

Formålet med et udendørs projekt er at skabe opmærksomhed om den smalle musikgenre, fortæller operachef Philipp Kochheim.

»Hvis vi var i en koncertsal, ville det allerede være et forudbestemt format, og vi ville gerne have det så åbent, fleksibelt og kommunikerende som muligt. Og så har vi selvfølgelig en stor tiltro til Aarhus’ sommervejr,« siger han og griner.

Philipp Kochheim har spurgt flere aarhusianere, om de går i operaen, hvortil de alle svarer nej. Men ingen kan forklare hvorfor, og det går ham på, at »det bare er sådan«.

»Så jeg vil tiltrække folk, der tilfældigt går forbi parken. Så hører de noget lækkert musik og finder ud af, at det er fantastisk, når over 100 musikere skaber musik i samme øjeblik, og den fantastiske harmoni og det universelle sprog burde nå ud til alle,« siger han og understreger, at hvis bare en eller to personer går derfra og har "opdaget" opera, så er han en glad mand.