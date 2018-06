Milliondonation sætter skub i projekt til glæde for patienter og pårørende

Aarhus Universitetshospital og Folkekirken har modtaget en donation på 8,2 mio. kr. til et projekt på Skejby sygehus, hvor tre nye rum skal give patienter og pårørende ro og fordybelse. Rummene skal erstatte det, som man andre steder kalder en hospitalskirke, og med de ekstra millioner til rådighed skal rummene nu indrettes særligt.

Det nye supersygehus i Skejby afsluttes med byggeriet Forum, som skal være et vartegn for hele det store byggeri og samtidig fungere som en af hospitalets hovedindgange. Og det er her, de tre rum til kirke, tro og fordybelse skal placeres. De vil bestå af et kirkerum, et stillerum til andre religioner og et refleksionsrum til ikke-troende, og kan benyttes af alle.



Det er med en vis ærefrygt og bæven, at jeg nu skal forberede mig på at træde ind i de fysiske rammer. Ingvar Cronhammer, kunstner Det er med en vis ærefrygt og bæven, at jeg nu skal forberede mig på at træde ind i de fysiske rammer.

Vand skal samle

Pengene skal gå til den kunstneriske og arkitektoniske udformning af rummene, hvor vand kommer til at spille en central rolle, ifølge Dorthe R. Sørensen, som er provst for hospitalspræsterne i Region Midt:

»Grundtanken er, at der skal være et samlende element i form af vand i alle tre rum, der spiller en rolle på forskellig vis. Man kan indrette et rum med stole og billeder på væggene, det ville være den simple måde. Men her vil vand risle ned ad væggene i to af rummene, og i det tredje vil der være en vandstråle.«

Man behøver ikke være troende for at finde ro, trøst eller fordybelse i refleksionsrummet. Dette er netop lavet til ateister og andre, som har behov for et sted at gå hen. Illustration: Ingvar Cronhammer, Povlsgaard Arkitekter.

Vandet skal både give den rislende lyd til rummet men også være et fælles symbol på tværs af de tre rum, fortæller hun.

»Når der er lys, og det spiller ind i vandet, danner det i sig selv billeder og giver en effekt. Vandet er et livgivende element for mennesker og har altid været det. Derfor er det også et symbol, der binder rummene sammen, og samtidig adskiller de sig ved den måde, vandet bruges på,« siger hun.

Anerkendt kunstner bag

Selve den kunstneriske og arkitektoniske udformning af rummene skal varetages af billedhuggeren Ingvar Cronhammer, der efter en konkurrence i 2017, blev udvalgt til opgaven.

»Jeg er taknemmelig for denne opgave, men det er samtidig med en vis ærefrygt og bæven, at jeg nu skal forberede mig på at træde ind i de fysiske rammer – overfladerne, lyset, vandet og det lydlige,« siger han.

Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen er begejstret for den måde, Ingvar Cronhammer har tænkt rummene.

»Han har skabt tre helt fantastiske rum samt et tværfagligt videnscenter for eksistentiel og åndelig omsorg. Rummene kan på hver deres måde anvendes til fordybelse og eksistentiel omsorg og give næring til mennesker med svære livsbetingelser på grund af sygdom og behandling. Kunstneren har formået at samskabe ro og fordybelse i høj kunstnerisk format – et format som Aarhus Universitetshospital er stolte af at lægge rammer til,« lyder det.

Tre rum med plads til alle

Det har været et stort ønske fra både Aarhus Universitetshospital og Folkekirkens side, at der skulle være plads til de mange forskellige mennesker, som kommer på hospitalet. Derfor er de forskellige rum også indrettet med forskellige hensyn. Kirkerummet vil derfor have referencer til den traditionelle kirke med alter og en døbefont, hvor hospitalspræsterne også vil afholde gudstjenester.

Stillerummet er tiltænkt mennesker med alle former for religiøse overbevisninger eller kulturer. Illustration: Ingvar Cronhammer, Povlsgaard Arkitekter.

Stillerummet henvender sig til troende fra forskellige ikke-kirkelige religioner. Derfor bliver rummet også indrettet uden religiøs symbolik. Til sidst er der refleksionsrummet, der retter sig mod personer, som ikke er troende, men som alligevel kan have behov for et sted at gå hen og fordybe sig.

»Vi er i folkekirken jublende glade for den generøse donation fra Salling Fondene. I de tre rum vil det enkelte menneske få plads til tro, omsorg, fordybelse og refleksion,« siger provst Dorthe R. Sørensen.

Fem rivaler skal kæmpe om Forum

Foruden rummene til kirke, tro og fordybelse vil Forum også rumme Steno Diabetes Center Aarhus, et patienthotel og en lang række forskningsfaciliteter.

Byggeriet af Forum er i øjeblikket i udbud hos fem entreprenører, som fremlægger deres forslag den 19. juni. Et bedømmelsesudvalg udvælger efter en forhandlingsrunde to af disse til at indgå i den videre forhandling. Vinderprojektet forventes udpeget ultimo 2018, og det nye Forum forventes taget i brug i 2022.