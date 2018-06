»At male en regnbue på en Hitler-akvarel er da ret ondt, ikke?«

Det kan ikke afvises, at den tyske diktator Adolf Hitler ville vende sig i sin grav - eller hvor hans jordiske rester nu er - hvis han så, hvad de to britiske kunstnerbrødre har gjort ved hans akvareller.

Jake Chapman håber i hvert fald, at han og hans bror, Dinos Chapman, sammen kendt som The Chapman-brothers, har skabt uro hinsides, da de i dyre domme købte en række ægte Hitler-akvareller og pyntede på malerierne, som de betragter som ualmindeligt barnlige, og så ringe som var de malet med venstre hånd af en højrehåndet.

Jake Chapman er på Kunstmuseet Aros for at være med til at åbne udstillingen ”March of the Banal”, banalitetens fremmarch, med en række af hans og hans brors værker. Udstillingen er den anden i Aros’ ”Intermezzo”-serie, der viser kunst, hvor man skal se kunst med mere end øjnene. På udstillingen skal man f.eks. både gyse og grine - hvis man ellers synes, at det er passende at grine, når man ser på et værk, der viser krigens rædsler.

Man har dog undskyldningen for at gøre det, fordi brødrene har kommenteret hvert enkelt billede på deres helt egen måde.

»Det alvorlige bliver humoristisk, og humoren bliver alvorlig. De tematiserer både racisme og nazisme og den højredrejning, der finder sted. Deres tematik er meget aktuel for vi er i Europa, som begynder at marchere igen,« mener Erlend Høyersten, direktør på Aros.

Hygge-ondskab

Museumsinspektør Rasmus Stenbakken, der har kurateret udstillingen, er enig.

»Den er mere aktuel end nogensinde. Det overordnede tema er ondskab - ikke ondskab, der er forbeholdt psykopater og massemordere, men tværtimod hvad vi har valgt at kalde hyggeondskab. Altså den ondskab, som i virkeligheden er iboende os alle sammen, og som en gang imellem stikker sit grimme hoved frem. Netop derfor er den banal,« siger han.

»Vi har koncentreret os om det, som vi kalder ondskabens arketyper, som godt nok er reelle ondskabens figurer, men som alligevel har en dobbelttydighed i sig.«

Det første, man får øje på, når man træder ind i galleriet på Aros’ femte sal, er en regnbuefarvet væg. »Det er første gang, vi har vist vores kunst på regnbuefarvede vægge, men det er ikke sidste. Det kommer vi til at gøre fremover,« siger Jake Chapmann og kalder først regnbuen for brødrenes nyeste værk, men bliver rettet af Rasmus Stenbakken: Det er de modificerede Goya-skildringer af rædslerne under de franske troppers overgreb på den spanske befolkning i 1800-tallet, der er de nyeste.

En lang række værker af Francisco de Goya er blevet modificeret af brødrene Chapman. Foto: Joachim Ladefoged

Det er en ret stor serie af værker, som de begyndte på, da de havde tjent penge nok til at købe en række ægte Goya-ætsninger fra en helt specifik serie af værker, ”Krigens rædsler”. Det samlede oplag af de små enkeltværker, der var så kontroversielle med deres skildring af uhyrlighederne, er omkring 1.000 og de to brødre har købt en del af dem.

Finurlige sammensætninger

De modificerer dem, som de kalder det for at skabe nogle sammensætninger, der viser hyggeondskaben. Lægger collager på, maler, tegner - hvad de nu synes, passer bedst. Jake Chapman peger på et billede af en bunke lig, som han og hans bror har modificeret med en kvinde, der går og hænger vasketøj op:

»Man skal gå på opdagelse og finde alle de små finurlige sammensætninger. Der foregår rigtig meget.«

»Vi har alle sammen en smadremand inden i os. Jeg lader så min komme helt ud til det yderste«

Regnbuen går igen længere ned i galleriet, hvor det er akvareller af Hitler, der har været gennem brødrenes kunstneriske hænder.

»Der er nogen, der har brugt ordet vandalisere om det, at vi har malet en regnbue oven på en af akvarellerne. Men kan man i det hele taget bruge ordet vandalisere om et værk, der, efter at vi har haft det under behandling, er steget til det femdobbelte,« siger Jake Chapman og siger, at det da godt kan være, at akvarellerne bare skulle være brændt.



»Men at male en regnbue på en Hitler-akvarel er da ret ondt, ikke?,« griner han.

"The Sum of All Evil" er et værk, som man skal sætte tid af til at studere i alle dets finurlige og uhyggelige detaljer. Foto: Joachim Ladefoged

Med på udstillingen er også ”The Sum of All Evil” med fire store vitriner, fyldt med små figurer, de fleste af dem soldater eller lig - krigens rædsler - og figurer af McDonalds-kædens frontfigur, Ronald McDonald, i sine markante stribede sokker.



»Det hele er håndlavet. Nogle figurer har vi købt - man kan jo købe små figurer af nazi-soldater, det er sådan nogle midaldrende mænd sidder og leger med på deres lofter - og så har vil skilt dem ad og samlet dem på vores måde,« siger han.



Udstillingen slutter af med en 54 minutter lang film, hvor Ku Klux Klan-mannequiner er en del af den interimistiske biografsal. De har stribede sokker på a la Ronald McDonald. Så må beskueren selv tænke sit.