Northside: En rolig fredag med sol og høj musik

Spørger man arrangørerne bag Northside, var fredagen lige så »fantastisk« som festivalens første dag. Alt kørte ifølge festivalens talsmand, John Fogde, som det skulle.

»Det forløb fantastisk. Der var flere folk på pladsen i går, end der var torsdag. Men det havde ikke indflydelse på kø i boderne. Folk blev betjent hurtigt og effektivt. Og der var stadig plads til, at man kunne sidde og slappe af,« siger John Fogde. Han påpeger, at der er fundet et godt niveau med den store forøgelse af festivalgæster sidste år og den mindre reduktion i år.

Modsat torsdag var alle endagsbilletterne udsolgt ved fredagens fest, hvor artister som Liam Gallagher, Queens of the Stoneage og Dizzy Mizz Lizzy fyrede den af på scenerne.

Fredagen bød atter på høj sol, og det var også en af grundene til en god stemning på festivalpladsen, mener talsmanden.

At det var en rolig dag på og omkring pladsen kan man bekræfte hos Østjyllands Politi, hvor man dog modtog en del klager for høj musik.

Kom med i kirke på Northside: Bare bryster, bandende nonner og et Jesusskelet i guld

Det er dog ikke helt slut med lydniveauet. Lørdag kan festivalgæsterne se frem til at høre bl.a. Father John Misty, Rhyet og C. V. Jørgensen. Og kl. 01.00 tager Nik og Jay mikrofonerne for at lukke festivalen. Lørdagens endagsbilletter er også udsolgt.