Kom med i kirke på Northside: Bare bryster, bandende nonner og et Jesusskelet i guld

»Du må nu snave bruden,« råber præsten, i det hun kaster hænderne i vejret.

”Familien” på tilskuerrækkerne hujer. De to kvinder, der netop er blevet viet foran alteret med et stort guldskelet som Jesusfigur, giver sig til at kysse. Den ene af kvinder ved navn Christina Laursen er iført hvid kjole og slør, mens den anden, Regina Nielsen har valgt at stille op, stort set som Gud har skabt hende midt i Guds eget hus. Et par små cowboyshorts og strømper overlader lidt til fantasien.

»Og så laver vi en ”Bro bro brille” her i kirkegangen, som brudeparret skal igennem på vej ud.«

Præsten, der er iklædt rød paryk og falske tænder, forsøger at dirigere publikum med store armbevægelser.

Hånd i hånd danser det nygifte par ud af trækirken, der er bygget midt på Northsides festivalplads til gøgl og spas for gæsterne.

»Hvor fanden er præsten?« råber en udklædt nonne ved navn Søster Lystig pludselig.

Kort efter dukker præsten igen op foran det primitive våbenhus. Og ritualerne kan nu fortsætte mellem øltelte og småberusede festivalgæster. Først med ris og brudevals, hvor melodien bliver nynnet af de klappende gæster omkring parret.

Så bliver Regina Nielsen kastet op i luften af fem mænd, hvorefter hun får klippet sine hvide strømper. Og afslutningsvis stiller en håndfuld af håbefulde gæster sig på en række, mens Christina Laursen kaster brudebuketten over skulderen. En ung fyr griber blomsterne og jubler højlydt.

»Halleluja,« råbte præsten, da det nygifte par begyndte deres brudevals foran de feststemte gæster. Foto: Laura Krogh

Veninderne Christina Laursen og Regina Nielsen har studeret på pædagogseminariet sammen og er i dag semi-kollegaer, som de selv forklarer det. Det var egentlig ikke meningen, at de skulle på Northside, men da madboden Brændende Kærlighed manglede frivillige, meldte de sig. Selvom de er fra byen, er det første gang, at de er på Northside. Og indtil videre er det en succes. Særligt bryllupsgimmicken har gjort indtryk.

»Brylluppet er klart festivalens højdepunkt,« lyder det fra Regina Nielsen, inden hun bryder ud i latter.

»Men min kæreste var nu ikke så meget for det,« tilføjer hun.

»Og min mand siger ikke så meget,« griner Christina Laursen.

Nonnen, der af præsten blev kaldt Søster Lystig, hjalp til, da den fiktive "Hans Forhud" skulle begraves. Foto: Laura Krogh

De skæve ceremonier med udklædte præster og nonner kan opleves gennem hele festivalen.

Inden brylluppet blev der også holdt begravelse for den fiktive ”Hans Forhud”. Han blev bisat foran kirken til lyden af Rival Sons, der spillede på Green Stage.

»Jeg er sikker på, at du er i mange mænds bukser og i alle kvinders… hjerte. Men det var blevet tid til at trække sig tilbage. Amen,« sagde præsten, inden hun kastede jord på den hjemmelavede kiste.