Dagens gæster om deres første danske festival: Det er intimt, men med plads til vild dans

Det er den første danske festival for 23-årige Tom Dylan Lemon og hans kæreste, Julie Sandholt. Men det er nok ikke den sidste, konstaterer de hurtigt efter at have haft en dag på Northside.

»Det er noget helt andet end i Australien. Der har vi ikke oplevet tredages festivaler på denne måde,« lyder det fra Tom Dylan Lemon, der har fået klistret glimmerskæg op af kinderne.

Jeg hoppede og dansede så vildt til Soleima, at jeg pludselig fik næseblod midt i det hele Julie Sandholt, 23 år og festivalgæst

»Det er virkelig en intim og hyggelig festival. Men der er stadig plads til at feste og danse vildt,« supplerer Julie Sandholdt. Parret flyttede til Danmark for 10 måneder siden, og Julie Sandholt studerer nu visuel antropologi på Aarhus Universitet, mens Tom Dylan Lemon er ved at uddanne sig til arkitekt.

Ud over det sociale fællesskab med studiekammeraterne er det særligt musikken, der har trukket parret til festival.

»Vi overvejede også Roskilde Festivalen. Men vi elsker Aarhus, og vi synes bedst om musikprogrammet her på Northside,« fortæller Julie Sandholt. Og de mange koncerter er da også blevet nydt fuldt ud.

»Jeg hoppede og dansede så vildt til Soleima, at jeg pludselig fik næseblod midt i det hele,« griner Julie Sandholt, mens hendes kæreste ryster lidt på hovedet.

Julie Sandholdt er født i Danmark, men da hun var 12 år, besluttede hendes forældre, at familien skulle til Australien og bo. Det var en hård omvæltning for en pige, hvis konfirmation ellers stod for døren. Men på den anden side af jorden endte hun alligevel med at falde til efter et stykke tid, da hun mødte engelske Tom Dylan Lemon. Som hende var han flyttet til Australien med sine forældre, lige inden han ramte teenageårene. De to faldt hurtigt i spænd, og det varede ikke længe, før de blev kærester. Det er nu otte år siden.

Nu er planen at Julie Sandholt skal færdiggøre sin kandidat, inden parret igen drager til Australien.

Fri for at sove i telt

I Sydney, hvor parret boede, inden det kom til Danmark, har de været til flere festivaler, men den største fordel ved Northside er, at man ikke skal sove i telt.

»Tom er ikke så glad for at campe,« siger Julie Sandholt og griner, så glimmeret på hendes kinder hopper. Så fortætter hun:

»Desuden har vi begge allergi, så det er rart, at man kan tage hjem og få en ordenlig søvn,« siger Julie Sandholt, der gerne vil være frisk til de 12 timers musik om dagen. Parret glæder sig særligt til Rex Orange County, som de første gang hørte på Northsides spilleliste.

»Det lyder ret funky, så det skal vi helt klart høre,« lyder det fra Tom Dylan Lemon.