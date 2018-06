10.000 sambusaer skal sætte fokus på somalisk mad

Festivalpladsen er kun lige åbnet, da de første sambusaer bliver langet over disken i Somalifood. Der er lavet ikke mindre end 10.000 af de sprøde, indbagte trekanter med oksekød og grønt til årets tre Northsidedage. Alle 10.000 er lavet i hånden af seks kvinder, der har knoklet frem til festlighederne.

»Vores mål er at få solgt alle 10.000 sambusaer,« griner Roda Ahmed. Hun er daglig leder i køkkenet i Somalifood, der holder til i Viby. Et projekt der blev startet af 14 somaliske kvinder sidste år.

»Når man ikke har en uddannelse eller kan sproget ordentligt, kan det være svært at få andet arbejde end rengøring. Derfor besluttede vi os for at gå i gang med det her. Og vi fik god feedback for vores mad,« fortæller Roda Ahmed, der har været med siden opstart. Hun har boet i Danmark i 24 år og er uddannet cater. Derfor har hun undervist kvinderne i køkkenhygiejne og brug af industrikøkkener.

»Det er en stor omvæltning at gå fra sit eget køkken til et industrikøkken. Og det kan være en udfordring, når man pludselig bliver presset på en helt anden måde, end man plejer,« fortæller Roda Ahmed. Men trods udfordringer, er der sket meget for Somalifood det seneste år.

Store planer

Det er første gang, at Somalifood er på festival. Og ud over at skulle sælge en masse, håber kvinderne, at folk får øjnene op for somalisk mad. Der er ifølge Roda Ahmed ikke nok steder, hvor man kan købe og smage traditionel mad fra Somali her i Danmark. Og det er en af grundene til Somalifoods store succes det seneste år, mener Roda Ahmed. På ganske kort tid er kvinderne gået fra ingen kunder til at servere mad for 75 mennesker i deres kantine hver dag. Og med succesen vokser ambitionerne.

»Vi har rigtig mange planer for Somalifood. Lige nu arbejder vi på at få en plads på Food Truck i Aarhus,« fortæller den daglige køkkenleder. Og står det til Roda Ahmed skal Somalifood også servere mad ved Folketingets åbning til oktober.

»Det er bare mit personlige håb,« smiler hun.

Men trods den stigende interesse for Somalifood er der ikke nok arbejde til alle 14 kvinder i øjeblikket. Det er kun fem af kvinderne, der lige nu har fast arbejde i køkkenet. Derfor er målet på længere sigt, at skaffe nok kunder til at resten af kvinderne også kan få en fast indtægt, forklarer Roda Ahmed og betragter sambusaboden. De har fået plads med udsigt til Blue Stage, og når muligheden byder sig, bliver der da også rokket i takt til musikken inde boden. Selv kan kvinderne ikke smage på sagerne, da de holder ramadan. Men gæsterne er positive.

»Vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger. Mange kommer og siger, det smager dejligt,« siger Roda Ahmed og laver thumbs up.