Dagens Northside-gæster: »Vi skal ud at sprede kærligheden«

De første gæster på den aarhusianske festival er trådt ind på pladsen. En gruppe unge fyre i bar mave slår sig på brystet og råber i munden på hinanden. Én spreder sine arme ud, mens en anden springer op på en bænk med benene lige i vejret og hænderne på det hårde plast i ren eufori. Bagefter kommer to fyre gående. Den ene med tatoveringer på armene og den anden med friske blomster i skægget.

Kevin Overgaard på 24 år og Søren Lund på 25 år er gamle gymnasiekammerater fra Silkeborg, og de er på Northside for anden gang. De var her også sidste år, hvor festivalen led under store regnmængder og dybe mudderhuller. Men det afskrækkede dem ikke fra at komme igen. Tværtimod.

Søren Lund fik lavet sin skægudsmykning i en bod i Skovlunden, som er et skovområde i den østlige del af pladsen. Foto: Laura Krogh

»Det var sådan en god oplevelse sidste år - ja selvom der var mudder. Det betød ikke noget. Så vi tænkte, at hvis det var en succes sidste år, kunne det kun blive godt i år også,« siger Kevin Overgaard.

Spred kærligheden

Søren Lund og Kevin Overgaard venter på resten af gymnasievennerne, der er med tog fra Odense. Men ventetiden skal de nok få til at gå.

»Det er en nem måde at møde nye mennesker på. Vi skal bare ud at sprede kærligheden,« siger Søren Lund.

De har allerede været nede i det, som festivalen kalder "skovbunden", hvor små, finurlige boder danner ramme om borde og bænke under lyskæder i lange baner. Et sted står nogle piger med farverige blomster i spande. Her kan man lave sin egen blomsterkrans. Søren Lund spurgte i sjov, om de også »lavede skæg«, hvorefter han gik derfra med en blomsterkrans langs kæben.

Hvad trækker mest?

Det er forskellige ting, der får festivalgæsterne til at købe sin billet. De to venner er heller ikke enige om, hvad der trækker mest.

»Det er friheden! Jeg ved ikke en skid om, hvem der spiller. Jeg forestiller mig, at jeg står ved scenen og bare bliver overrasket. Jeg er her overhovedet ikke for musikkens skyld, jeg er her for det sociale,« siger Søren Lund.

For Kevin Overgaard er det lige omvendt.

»Musikken spiller en stor faktor for mig. Jeg glæder mig især til Liam Gallagher. Han fylder mega meget på en scene, og så har han jo været med i Oasis, og jeg har hørt, at han spiller nogle af de gamle sange. Jeg ser også frem til Tyler The Creater, som er en helt anden boldgade,« siger han.

Gutterne har ikke lagt et fast program for dagen.

»Ingen planer - så er der kun eventyr tilbage,« slutter Søren Lund, hvorefter de går mod ginbaren Njord Gin.