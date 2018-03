Teater: Peter Larsen blev vred. Det kom der et teaterstykke ud af

Det er ikke for meget sagt, at skuespilleren Peter Larsen er indigneret. Nærmest vred.

»Kan vi tillade et demokrati, der træffer sine beslutninger på baggrund af løgne,« spørger han, ikke bare her i telefonen, men også i den forestilling, som han nu kommer til Aarhus med.

”Mens vi venter på Irak-kommissionen” spiller i næste uge på Teater Katapult, hvor teaterchef Torben Dahl er pænt stolt over at kunne præsentere den.

»Teater skal være underholdende og rørende, men punkt ét er, at det har kant,« sagde han, da han præsenterede forårets program.

»For 25 år siden lavede Peter Larsen ”Mens vi venter på retfærdigheden” om Tamil-sagen. Det var fuldstændig ny og revolutionerende politisk satire i Danmark. Det var et kompliceret emne, men det blev leveret, så alle kunne forstå det, ovenikøbet på en ekstremt humoristisk måde. Det er det samme med ”Mens vi venter på Irak-kommissionen”.«

Peter Larsen taler stadig gerne og længe om Tamil-sagen og den til den lejlighed opfundne figur, kultursociolog Jørgen Andersen, der henslæber tiden med arkiveringsopgaver i kældrene under Det Kongelige Arkiv – Danmarks Kollektive Erindring.

»Jeg har altid blandet satire med underholdning og komedie og fundet en måde at gøre det på. Jeg har været optaget af at kommentere noget, der sker om ørerne på os. Efter at have spillet tjener Frandsen og Erna Iverseni kilometervis i monopolets dage, hvor alle så det samme på fjernsynet, havde jeg brug for at vende bunken og lave noget, der var mere samlende i udtrykket,« fortæller Peter Larsen.

»Møgforargeligt«

Det blev så først til ”Mens vi venter på retfærdigheden” i 1992 og nu ”Mens vi venter på Irak-kommissionen”, der havde premiere på Det Kgl. Teater sidste år. Den sidste handler om de beslutninger, der førte til, at Danmark gik med i krigene i Irak og Afghanistan.

Da Peter Larsen satte sig ind i stoffet bl.a. ved at læse journalisten Bo Elkjærs bog ”Kære statsminister! – løgnen om krigen i Irak”, blev han vred.

»Vi påberåber os at have sådan et forfinet demokrati med høje standarder for etik og moral. At nogle ministre så manipulerer og lyver, er da dybt forfærdeligt. Den indledende sætning i forestillingen er: ”Vi vil i dag prøve at forstå, hvordan to mænd og 100 løgne gjorde Danmark til en krigsførende nation”,« siger han.

»Så går vi i gang fra en ende af og trævler alle den daværende statsminister Anders Fogh-Rasmussens og udenrigsminister Per Stig Møllers løgne op. Jeg gennemgår dem punkt for punkt – havde Irak f.eks. masseødelæggelsesvåben, et atomprogram og forbindelse til al-Qaeda-terrorister?«

Han finder det »møgforargeligt i nutid«, da statsminister Lars Løkke Rasmussen i 2015 nedlagde den kommission, der skulle afdække Danmarks deltagelse i krigene.

Politisk drilleri

»Ovenikøbet kalder de det politisk drilleri. Det, der er politisk drilleri, er at nedlægge den kommission.«

Peter Larsen er en stor fortaler for politisk teater.

»Alt teater er vel politisk på den ene eller den anden måde. Hvis man synes, at det er fuldstændig i orden, at Lars Løkke har nedlagt Irak-kommissionen, skal man da bare knalde nogle skovsøer op på væggen og spille noget bevaringsteater med nogle fuldstændig hjernedøde boulevardkomedier,« siger han.

»Jeg synes nu, det er mere interessant, hvis du kan blande morskab og indhold. Jeg gør mig i overdrivelsens kunst, jeg tydeliggør løgn og fortielse. Det er det, der driver denne ting.«