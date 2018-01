Teater: Vi kan alle finde sorgen inden i os med et fingerknips

Du kan ikke hindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår.

»Kloge ord, « siger Mai-Britt Guldin, der synes, at de gamle, kinesiske ord er et godt billede på sorg.

»Jeg kan godt lide billedet, for det så er tydeligt. Det er let at fortabe sig i de store følelser ved et dødsfald, men man bliver nødt til at gøre et stykke arbejde for at finde ud af, hvorfor man selv lever. Det har man jo ikke kun gjort sammen med den, man har mistet. Man har et ansvar for at tage vare om sit eget liv og for at få levet det godt.«

Den 48-årige psykolog og sorgforsker har døden tæt på livet hver eneste dag. Hun arbejder dels som sorgforsker på Aarhus Universitets Institut for Folkesundhed, dels som psykolog på sygehuset i Nørrebrogade, hvor hun arbejder med alvorligt syge eller døende patienter og deres pårørende.

Hun taler med dem om, hvorfor det er så svært at se i øjnene, at når vi kan eksistere, kan vi også ikkeeksistere.

»Det er et grundvilkår, men det er svært for os at forstå,« siger hun, mens vi sidder på en lille perle af en café midt mellem hendes to arbejdspladser: Dale’s Café, opkaldt efter den nu afdøde amerikanske Nobelpris-vinder, professor i økonomi Dale T. Mortensen, og placeret lige ved siden af universitets Dale T. Mortensen Center.

En gave til sørgende

Nogle kan blive hjulpet på vej af andre menneskers ord eller musik. Det tema har Teatret Svalegangen taget op med sin nye forestilling ”Troen & Ingen”, der bygger på musikeren Søren Huss’ soloalbum af samme navn. Det blev skrevet som en reaktion på, at han i 2007 mistede sin kæreste Camilla Jørgensen ved en trafikulykke, som var tæt på også at koste deres dengang toårige datter Ronja livet.

Forestillingen, der havde premiere lørdag, er ikke nogen dokumentarisk beretning om Søren Huss’ tragedie, men dokumenterer med hans musik som basis på teatralsk vis, hvordan sorgen pludselig kan slå ned, og hvordan de efterladte kan finde tilbage til livet.

Siden Søren Huss’ album udkom i 2010, har det været brugt af sørgende og til at give til sørgende.

Musik kan netop være et hjælpemiddel, siger Mai-Britt Guldin, der netop har skrevet en bog i Aarhus Universitetsforlags Tænkepause-serie, ”Sorg”.

»Vi har mange kunstnere, der prøver at udtrykke sorgen gennem musik, ord eller billeder. Det kan den sørgende spejle sig selv i det, og det kan være ret vigtigt og hjælpsomt for at håndtere sorgen,« siger hun.

»Sorg er en fraværsfølelse – man fornemmer fraværet og tomheden ret kraftigt, man har mistet noget af det kæreste, man har, så man har en tendens til at føle sig alene. Så det at man kan se eller høre, at andre har gennemgået det samme, at kunne spejle sin egen sorg, kan føles rigtig hjælpsomt.«

Tag bare imod

Mai-Britt Guldin kan også selv finde på at foreslå en sang, en salme, et digt eller et udsnit af en bog til en patient, men som regel kommer de selv og fortæller, hvad de har brugt.

Teatret Svalegangen ”Troen & Ingen” Troen på livet forsvandt for en stund, da Saybia-forsangeren Søren Huss’ kæreste i 2007 blev dræbt og hans datter hårdt kvæstet. Han satte ord på sin sorg med albummet ”Troen & Ingen”, og med det som base har Svalegangen nu skabt en musikdramatisk fortælling om det ultimative tab. Idé og instruktion: Per Smedegaard Tekst: Jeanette Munzert Musik: Søren Huss Medvirkende: Jullie Hjetland, Laura Kold, Ashok Pramanik og Nikolaj Mineka og musikerne Niels Søren Hansen, Nikolaj Heyman, Tom Bilde og Benedikte Borum Poulsen Forestillingen spiller den 27. januar – den 3. marts.

»Man kan have svært ved at finde ordene, når ens liv føles kaotisk, og så kan en sang give lige det, man skal bruge. Det er en gave, man får af nogen, der kan udtrykke sig på den måde. Det skal man bare tage imod. De har arbejdet med deres værk for at give det et udtryk, så på den måde arbejder de for alle sørgende. De låner en de ord eller følelser, som giver mening for en,« siger hun.

»Man kæmper jo med at forstå, at tabet af én af ens kære er virkeligt. Der kan det at læne sig ind i Søren Huss’ sange hjælpe. Han har været inde at besøge nogle af de tilstande, man som sørgende er eller har været i, og som jeg som forsker arbejder med.«

Sang og musik har i mange år været en del af de ritualer, der hører til et dødsfald.

»Når man synger en salme i kirken, er det også et fælles udtryk. Hvem kender ikke til at få en klump i halsen, når man sidder i kirken og synger. Det er en bearbejdning af ens følelser,« siger sorgforskeren.

»Derfor er sorggrupper så populære – det at møde nogle andre, der har det lige sådan. Det er ligesom med kollektive sorgritualer, hvor vi lægger blomster og skaber et blomsteralter, hvor én er død, f.eks. ved en trafikulykke. Det er et udtryk for, at vi er i gang med at forstå, at det er sådan, vores fælles vilkår er: at vi skal dø.«

Sorg under forandring

Det er sådan, mennesket fungerer, forklarer hun. Spejlneuronerne i vores hjerne gør, at én af de følelser, som vi har let ved at spejle, er sorg. Man kan let sætte sig ind i, hvad andre mennesker føler, og fordi vi har så let adgang til sorgen, smitter de andres følelser.

»Vi kan alle finde sorgen inden i os med et fingerknips,« siger hun.

Sorg er en følelse, der breder sig. Den kan komme til at overskygge alt, og derfor kan folk blive syge af sorg, mener Mai-Britt Guldin.

»Derfor er vi indimellem nødt til at tøjle de følelser. Vi er nødt til at have fornuften med, for ellers de kan blive store. Vi skal hengive os til dem, men ikke lade os overtage,« siger hun.

»Sorgen lærer os også at leve. Jeg har været psykolog i 20 år, og i den tid er det blevet meget mere naturligt at tale om følelser. Om 20 år er vi endnu bedre til det. Jeg tror, at vi er ved at lære at tage sorgen ind og bruge den som dét, den også er: en værdifuld følelse. Vi skal bruge den til at fortælle os selv, hvad der virkelig betyder noget for os. Kærlighed bliver kun så stor en følelse, fordi vi ved, at vi kan miste den. Når først man har mistet en elsket, ved man, hvad det for alvor vil sige at elske og glædes.«

