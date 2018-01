Tør jeg?

Musikeren Jullie Hjetland tænkte tanken i et sekund, inden hun sagde, at hun selvfølgelig vildt gerne ville spille og synge med i Svalegangens opsætning af ”Troen og Ingen”, baseret på sangene fra Søren Huss’ album af samme navn og skrevet efter, at han mistede sin kæreste i en trafikulykke.

»Jeg kendte Søren Huss’ sange og vidste, at de var skrevet af en mand i stor sorg. De rummer så megen smerte – man kan høre det i teksterne, måden de er skrevet på, måden, han synger dem på. Man får hele den hjerteskærende pakke,« siger hun.

»Jeg havde det sådan: Kan jeg holde til det? Tør jeg det? Det er i virkeligheden en form for berøringsangst, jeg selv har haft for døden. Det er et tungt emne, ja, men det er superbefriende at kunne tale om det, også fordi døden og det at miste er et grundvilkår for os. Man kan undre sig over, at døden alligevel kan være så svær at håndtere og favne.«

Travlt med folkemusik

Den 36-årige Jullie Hjetland kan mærke på sig selv, at hun nu i over en måned har haft Søren Huss’ sange helt tæt inde på livet og har sunget dem hver dag.

»Jeg har bare kunnet iagttage mig selv i den tid, der er gået, siden vi gik i gang. Jeg kan mærke, at når der kommer svære spørgsmål op fra min omgangskreds, er jeg måske ikke så hurtig til at bakke ud, som jeg ellers har været. Jeg håber, at publikum vil få det på samme måde, håber, at forestillingen vil åbne for, at vi også tør møde hinanden i mørket. Tør at gå ind i og til hinanden, så man ikke skal sidde alene med sin sorg.«

Jullie Hjetland er uddannet fra folkemusikkonservatoriet i Odense og har desuden en nordic master i folkemusik fra Ole Bull Akademiet i Bergen. Sangen er hendes speciale, men i ”Troen og Ingen” spiller hun også på autoharpe, klaver og ukulele – og spiller en irriterende telefonsælger og en lige så irriterende pædagog.

Normalt har hun travlt med at spille – har bl.a. været i Tyskland for at spille folkemusik live i WDR-radio for to mio. mennesker sammen med sit band, Nordens Tone. Desuden er hun med i vokalensemblet Iki, har sit soloprojekt Lukkif og spiller med i Basco. Blandt meget andet.