Tre lokale kulturkendere om Aarhus 2017

Debatten om Aarhus 2017 fortsætter, og en ny Wilke-meningsmåling viser, at aarhusianerne kun ”i nogen grad” fik opfyldt deres forventninger til kulturåret.

Tre lokale kulturkendere giver her deres bud på, hvordan de oplevede kulturbyåret.

Ellen Riis, adjunkt og undervisningskoordinator, Via University College (fra 1. februar forstander for filmhøjskolen i Ebeltoft): Ellen Riis.

»Mine forventninger var ikke særligt høje – der gik lang tid inden, man kunne se en profil på indholdet. Men både i kraft af mit arbejde med film hos Via og helt privat har året budt på en overdådighed af gode tilbud.«

»”Tree of Codes” og Anohni-koncerten er nogle af de store events, jeg har været med til, men stærkest af alt var åbningsoptoget, hvor jeg deltog med en international klasse. Det var ren magi og en oplevelse for livet for os alle.«

»Jeg holder meget af vores by og værdsætter det kæmpe arbejde, der er blevet gjort i kulturåret og afsmitningen hos internationale medier og samarbejdspartnere. Jeg blev interviewet af et amerikansk magasin og hollandsk tv og kunne med ærlighed fortælle om den energi og kraft, som kulturåret har bidraget med over for kulturproducenter i byen samt over for den nygerrige forbruger. Mange små film- og kulturproducenter har fået en del af den store kage og er vokset af det, så der nu er tale om en 2017-legacy, som skal varetages af os allesammen.«

Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, Fremforsk: Jesper Bo Jensen.

»De ting, jeg var til i 2017, havde en høj standard, men jeg synes, der var for lidt, som man tilfældigt kunne møde i bybilledet. Fokus har været meget spredt, og det var svært at finde en rød tråd i programmet, og det var måske på grund af temaet ”Let’s Rethink”, som både er alting og ingenting.«

»Jeg tror, at Aarhus har haft gavn af kulturbyåret – det kan man også se af besøgstallet, men jeg tror godt, vi kunne have drejet temaet og fået mere ud af det.«

»Aarhus er en musikby, og jeg har savnet musikken i Aarhus2017, og jeg mener, at valget om ikke at have musikken med bortset fra den sidste dag har været forkert. Jeg havde forventet et eller andet spektakulært på den musikalske front – både rytmisk og klassisk.«

»Samarbejdet med andre byer i regionen har været rigtig fint. Jeg kan godt lide, at Aarhus ikke tog det hele selv, men fik hele regionen med, og den model så jeg gerne, at man også brugte på erhvervsområdet og andre områder.«

Gunnar K. Madsen, leder af ROSA/Spot: Gunnar K. Madsen.

»Målingen viser vel, at ingen for alvor har følt sig trådt over tæerne eller føler, at kulturbyen har flyttet noget for alvor, og det er også mit generelle indtryk. Man fik aldrig kulturbyen ind under huden i det daglige, men det skal ikke kaste vrag på de mange, der har haft en god oplevelse, og jeg håber, at man især ude i regionen har mærket kulturbyen, for i Aarhus har vi i forvejen et stærkt kultur-udtryk.«

»Min forventning var, at Aarhus2017 skulle være med til at styrke den overordnede kulturelle struktur i en periode med generel nedgang på kulturen nationalt, og det er sket. Kulturbyåret har betydet, at vi i Aarhus i en fem-seksårig periode har kunnet stabilisere og forholde os positivt til kultur med et projekt som motor, og det har været godt.«

»Personligt var jeg meget begejstret for åbningen, der satte byen på den anden ende, mens ”Røde Orm” bestemt ikke imponerede mig kunstnerisk, men det var god folkelig underholdning, lidt ligesom Bamses Venner er det på musikkens område.«