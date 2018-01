Kulturåret var ingen bragende succes for aarhusianerne – men det var heller ingen fuser.

Det er grundtonen i den første større Aarhus 2017-meningsmåling, der kun er lavet blandt borgere i Aarhus Kommune. Målingen er gennemført af Wilke i perioden den 11.-18. december og omfatter 1.012 personer i kommunen.

»Har Aarhus 2017 levet op til dine forventninger?« lyder et centralt spørgsmål i meningsmålingen.

”I nogen grad” svarer den største gruppe på 42,6 pct. af de adspurgte, mens 33,1 pct. svarer ”i høj grad” eller ”i meget høj grad”, og på negativsiden er der 24,3 pct., som enten svarer ”i ringe grad” eller ”i meget ringe grad”.

Den generelle holdning til 2017 er meget positiv, og det er ret fantastisk. Gunvor Ganer Krejberg, formand for Kunstrådet i Aarhus Kommune Den generelle holdning til 2017 er meget positiv, og det er ret fantastisk.

På spørgsmål om den generelle holdning til Aarhus 2017 viser svarene, at to tredjedele har en positiv holdning til kulturhovedstadsåret, men på spørgsmål om Aarhus 2017 var vedkommende, og om projektet var pengene værd, svarer den største gruppe af de adspurgte ”i nogen grad” til begge spørgsmål.

Tre lokale kulturkendere om Aarhus 2017

Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker i Aarhus, har fulgt kulturbyåret, og han vurderer svarene således:

»Når de fleste svar ligger i midten, viser det, at aarhusianerne ikke rigtig synes, at kulturbyåret blev en bragende succes, men det blev heller ikke en fuser,« siger han.

Gunvor Ganer Krejberg er ny formand for Kunstrådet i Aarhus Kommune:

»I målingen er den generelle holdning til 2017 meget positiv, og det er ret fantastisk, at det er lykkedes Aarhus at vise, hvad kultur og kunst kan. Når man så spørger folk, om det er vedkommende for dem, ligger tallene helt anderledes lavt. Men på trods af at der er mange, der ikke synes, at det har været relevant for dem personligt, så stiller de sig generelt meget positive, og det synes jeg faktisk er flot,« siger hun.

Kulturhovedstadsåret: »Aarhus har meget mere at byde på, end vi har fået lov til at se i 2017« Den nye formand for Kunstrådet i Aarhus Kommune, Gunvor Ganer Krejberg, ser tilbage på kulturhovedstadsåret med stor glæde, men også med en vis kritik.

Peter Vestergaard, pressechef hos 2017-fonden, ser positivt på tallene.

»Når folk svarer ”i nogen grad”, har Aarhus 2017 i hvert fald delvist levet op til forventningerne, og tillagt dem, der svarer ”i høj grad” og ”i meget høj grad”, når vi op over 75 pct., og så har vi efter min mening også på kommunalt plan nået det samlede mål om, at over 60 pct. skal være tilfredse,« siger han.

Han henviser til kulturhovedstadsårets strategiske målsætning om, at 60 pct. af befolkningen i Region Midtjylland skal vurdere Aarhus 2017 som en succesfuld begivenhed.