Frost: Den iskolde havn var træningens sande hjem

Trods gråvejr, temperaturer omkring frysepunktet og en kraftig vind, der bed i selv den mindste flig af bar hud, var der stor opbakning, da Sick Project søndag afholdt årets første almindelige træning på havnen.

Omkring 200 mennesker i alle aldre – den yngste i barnevogn, de ældste med hvidligt hår – var mødt op til søndagens træning, som meget passende havde temaet ”Frozen” med henvisning til Disneys nyklassiske tegnefilm.

»Det er vigtigt, at alle kan være med, alt er gratis, og alt kan ske til vores træninger,« siger Tor Kristensen Fabian-Jessing, der er initiativtager til projektet, som søndag blev afholdt for 151. gang.

»Det er vigtigt, at alle kan være med, alt er gratis, og alt kan ske til vores træninger,« siger Tor Kristensen Fabian-Jessing, der er initiativtager til projektet, som søndag blev afholdt for 151. gang.

Men selv om han stod for at starte Sick op og står for de fleste træninger, er han ikke sen til at sende en tak til deltagerne.

»Der var ikke noget Sick, hvis det bare var mig,« siger Kristensen Fabian-Jessing.

For ham er det særlig vigtigt, at alle kan være med på deres eget niveau, uanset om det er at gå rundt, eller om man løber hurtigere end letbanen kan tøffe forbi på havnen.

Olaf og Elsa

Tro mod temaet blev der undervejs i den time lange træning spillet en masse musik fra Disney-filmen, og undervejs blev kodeord som Elsa og Olaf brugt til at styre forskellige øvelser.

Sick Project Hvad er det? Sick Project står hver søndag for en times træning et sted i byrummet. Stedet skifter fra gang til gang.

Projektet startede i november 2014, og søndagens træning var nummer 151.

Initiativtager til projektet, Tor Kristensen Fabian-Jessing, fortæller, at til de 52 træninger i 2017 var der omkring 150 deltagere i gennemsnit.

Det er helt gratis at være med, man skal bare møde op. Hvor træningerne foregår lægges op på projektets Facebook. Kilde: Tor Kristensen Fabian-Jessing

Hver søndag er der træning med Sick Project, men stedet skifter fra gang til gang. Søndag var træningen henlagt til havnearealerne omkring Navitas, og netop de skiftende lokationer er vigtige.

»Hver Sick-træning er et event i sig selv. Der skal være variation, og bare det at skifte sted kan være nok til, at man ikke kører fast i en rutine, som man finder træls,« siger Tor Kristensen Fabian-Jessing.

Projektet begyndte i november 2014, efter at Tor Kristensen Fabian-Jessing på en tur til USA havde deltaget i en lignende træning. I 2017 var der ifølge ham i gennemsnit 150 deltagere til træningerne.

Hop, løb, krammere og highfives, der var gang i det store fællesskab søndag. Folk havde måske lyttet til en bestemt linje fra Elsas mest kendte sang ”Let it go”.

»The cold never bothered me anyway,« eller på dansk »Det iskolde fjeld er mit sande hjem.«

Søndag var den iskolde havn i en times tid det sande hjem for deltagerne.