Mulighedernes hus for unge lever på lånt tid

Duften af karry og kul breder sig i det store rum, hvor en gruppe syriske tilflyttere står i køkkenet og kokkererer. Imens ligger nogle unge henslængt i sofaer, og en flok løbere kommer svedige trippende ind ad døren i løbetights og pandebånd.

»Kom, kom!« siger en af kokkene og løfter låget på en gryde. Det er der, duften af kul kommer fra – karrykyllingen skal nemlig ryges.

Sådan går det for sig en mandag aften til Madmekka i Ungdomskulturhuset. Madmekka er arrangeret af DFUNK, Dansk Flygtningehjælp Ungdom, og samler unge med forskellige kulturelle og nationale baggrunde om aftensmadsbordet.

Men fællesspisning og løbeklub er blot nogle af de mange initiativer, som Ungdomskulturhuset danner ramme for. Her foregår alt fra skriveskole til maleri, brætspil, bordtennis, skating, øvning i musikrum og talrige samarbejder med andre organisationer.

”Mulighederne hus”, kalder husets PR- og kommunikationsmedarbejder Julie Krogh det. For Ungdomskulturhuset handler nemlig om at facilitere rammerne, så unge i Aarhus kan være sammen og skabe de projekter, de selv brænder for.

At skabe noget selv

25-årige André Thelin Nielsen har brugt Ungdomskulturhuset lige siden, han flyttede til Aarhus i 2016. Han studerer Sociologi på Aalborg Universitet, bor stadig i Aarhus og skriver i øjeblikket speciale.

»Jeg kommer her mere eller mindre hver dag. Jeg sidder i det store rum og studerer. Og så er jeg her også næsten altid til fællesspisning mandag og onsdag,« siger han.

André Thelin Nielsen opdagede Ungdomskulturhuset, da han blev træner på skateskolen for piger, Skateducate, som tidligere holdte til i huset. I dag er han ”fast inventar” i huset, som han selv formulerer det.

»Jeg kom gennem Skateducate til at snakke med nogle af de ansatte og fik på den måde øjnene op for husets mange muligheder,« fortæller André Thelin Nielsen.

Selv var han med til at stå for projektet ”Byg og hyg”, hvor unge deltagere fra Skateducate byggede skateboardramper til huset. Her så han især, hvad det betyder for unge, at de selv kan være med til at skabe noget.

Unge som aktører

Midt i det, som brugerne af kulturhuset kalder ”glassalen”, på grund af de mange glasvægge ind til husets værksteder, står tre sofaer. Her sidder fem unge kommunikationsmedarbejdere og Julie Krogh til det ugentlige husmøde. I et af værkstederne kan man gennem glasdøren skimte en gruppe piger, der sidder og skriver i stilhed på blokke rundt om et bord med kaffe og stearinlys. De holder skriveskole. Et undervisningsforløb, som en af brugerne af kulturhuset, der er dygtig til at skrive, står for.

I sofagruppen midt i glassalen bliver der snakket. De fremmødte til husmødet diskuterer nye projekter, koordinering, ønsker for kulturhusets fremtid og arrangementer. Alle må byde ind.

Ungdoms-kulturhuset Usikker fremtid Et mødested for unge i alderen 15-25 år.

Huset opstod i august 2015.

Faste arrangementer hver uge og faciliteter til fri brug.

Har tilknyttet fem ansatte medarbejdere.

Udviklet og drevet af Aarhus Kommune i samarbejde med en stor gruppe unge fra Ungdomskulturhuset.

Ligger på Knudrisgade 5, hvor det kan blive til juli 2018.

»Vi ansatte står så til rådighed, hvis de får brug for hjælp,« fortæller Julie Krogh.

Det kan være hjælp til koordinering, presse eller penge.

»Men mange af brugerne kører det hele selv,« siger hun.

At de unge selv er aktører på projekterne, er noget af det, der gør stedet særligt ifølge André Thelin Nielsen:

»Her kan man mødes på tværs af sociale grupper. Kunstnere, punkere, gymnasieelever og ansatte kan komme godt ud af det med hinanden og få ting til at ske,« siger han.

»Og så er der en fælles forventning om, at man deltager i huset. Det skaber en god ånd.«

En uvis fremtid

Ungdomskulturhuset ligger på Knudrisgade 5. Tidligere havde huset adresse på Hjortensgade. Aarhus Kommune har ikke kunnet finde en permanent adresse til huset, og indtil videre har huset lejemålet på Knudrisgade frem til sommeren 2018.

»På sin vis giver flygtigheden noget gejst til stedet. For hvis der skal ske noget, så skal det ske nu og her. Men det er klart, at det også giver en uro. Vi kan for eksempel ikke planlægge på længere sigt,« siger Julie Krogh.

Eksperimenter

André Thelin Nielsen er enig:

»Midlertidigheden åbner for, at vi kan eksperimentere og starte forfra, hvis projekter ikke lykkes. Det er fedt. Men jeg kan mærke, at især nogle af de andre brugere er urolige for husets fremtid. Måske særligt dem, der kommer fra nogle dårlige miljøer,« siger han.

Hvor Ungdomskulturhuset i fremtiden vil være at finde, er ikke til at sige.

Men i takt med at klokken nærmer sig spisetid til Madmekka, hvor flere og flere flokkes om maden, og snakken summer livligt, bliver det i al fald tydeligt, at Ungdomskulturhuset virkelig formår at danne nogle rammer, der får unge til at samles.