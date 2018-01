Stjernekrig med Ronald Rump i spidsen

Hun lyder helt stakåndet, Vivienne McKee, da hun kommer til telefonen.

Ikke bare har hun huset fuldt af gæster, siger hun, for venner og familie er kommet til København for at nå at se hendes ”Crazy Christmas Cabaret” for, hvad de troede var sidste gang i Tivoli.

Hun skal også på scenen samme aften plus to gange lørdag, hvorefter der er et par fridage, inden turen går til Aarhus.

Kabareten spiller i Hermans i Tivoli Friheden fra onsdag til lørdag, så der kunne hendes mange gæster også have set den, men det var også Tivoli i København, der trak. Der har kabareten spillet 20 gange i Glassalen.

Hermans ”Crazy Christmas Cabaret” Det er lidt af en juletradition, at skuespilleren Vivienne McKee sætter sin kabaret op i både København og Aarhus.

Musik: Stuart Goodstein

Scenografi og kostumedesign: Kirsten Brink

Medvirkende: Vivienne McKee, David Bateson, Andrew Jeffers, Katrine Falkenberg og Bennet Thorpe, Rasmus Emil Mortensen, Claus de Licthenberg og Jefferson Bond plus et tremandsorkester, The Ace Space Band.

Forestillingen spiller i Hermans i Tivoli Friheden den 10. - 13. januar.

Alligevel ikke ”Hamlet”

Vivienne McKee erkender gerne, at hun for et par måneder siden meldte ud, at det var 35. og sidste gang, at hun ville opføre sin satiriske kabaret, men faktisk har hun skiftet mening, siger hun.

»Efter at jeg sagde, at det var slut, fik jeg en tsunami af henvendelser fra folk, der krævede, at jeg fortsatte, så nu tager jeg i hvert fald et år mere. Jeg syntes ellers, at jeg måtte kunne bruge min energi på noget andet,« siger den engelsk-fødte skuespiller, der havde regnet med at skulle på turné rundt i verden med Hamletscenen og ”Hamlet” og derfor slet ikke havde tid til kabareten.

»Men det bliver nok første i 2019,« siger hun.

”Crazy Christmas Cabaret” produceres af London Toast Theatre, hvor Vivienne McKee har været hoveddrivkraften siden 1982. Navnet til trods har kabareten intet med jul at gøre. Den spiller bare til jul og tager op, hvad der er sket i årets løb.

»I år handler den om stjernekrig, baseret på ”Star Wars”, som jeg bruger som skabelon. Som skurk har jeg Ronald Rump – som er den amerikanske præsident Donald Trump, hvis nogen skulle være i tvivl,« griner hun.

»I sidste års kabaret var skabelonen Robin Hood. Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at tage Sheriffen af Notttingham og kalde ham Ronald Rump. Det var under Donald Trumps kampagne op til præsidentvalget. Jeg tænkte, at han aldrig ville blive valgt, så jeg ville bare bruge ham én gang.«

”The dark side”

Nu blev Trump præsident, og det har betydet en langt større rolle til hans figur.

»Jeg valgte, at kabareten skulle være science fiction og foregå på en planet, Planet Rump. Der er også Planet Brexit, Planet Camembert og Planet Bockwurst. Jeg blander det hele i en god gang satire,« siger hun om Star Wars-parodien, hvor Rump er »the dark side of the farce«.

Med er også Luke Skystalker og Only One Karaoke.

»Kabareten er en lille smule under bæltestedet. Men helt ærligt, når vi har en amerikansk præsident, som taler om ”pussy” som var det ingenting, kan det være svært at se, hvad der er under bæltestedet.«

Hun har altid en dobbelttydighed i sin satire, siger hun.

»Som publikum kan man selv vælge, om man vil gå efter den lidt uartige mening eller den helt uskyldige.«

Omkring 50.000 publikummer har set kabareten, der foregår på, hvad Vivienne McKee beskriver som et let forståeligt engelsk.