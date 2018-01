Det’ hammerfed graffiti: En haj til gadekunst

Den før grå og kedelige cementmur ved Skt. Anna Gade er nu et virvar af blå farver. En hammerhaj stirrer ned fra gavlen og er centrum for vejen på Frederiksbjerg i Aarhus.

»Når jeg ser en smuk overflade, kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvad man kan male på den. Motivet bliver forskelligt, alt efter hvad udgangspunktet er, og det findes i væggen. Det kan være svært at blive inspireret af en blankt stykke papir, så jeg håber, at andre kan se den samme inspiration som mig i de bare vægge,« siger Eske Touborg Matthiesen.

Det er ham, der er kunstneren bag værket. Han har siden 2010 lavet graffiti, og det har ført til foredrag og workshops i den specielle kunstart.

Nu har han valgt at udgive bogen ”Virgin Walls”. Han tager denne gang udgangspunkt i det, graffitien begynder med, nemlig underlaget.

Det har ført til en fotobog på 94 sider af farverige mure, der skal fungere som en slags malerbog for graffitiinteresserede. I to år har han rejst i 10 forskellige lande og taget hundredvis af billeder fra bl.a. New York, Berlin, Rumænien, Serbien, Bali, London og Østrig. Eske Touborg Matthiesens egen yndlingsmur er fra Frederiksbjerg i Aarhus.

»Den er i en baggård i Montanagade. Væggen er omkranset af efeu, og væggen er krakeleret. Når man kan fornemme konturerne i væggen, giver det mig lyst til at gå hen og føle den. Det er det perfekte lærred,« siger han.

Grafittikunstneren Eske Touborg Matthiesen har udgivet en grafittimalerbog for voksne. Foto: Benjamin Nørskov

Eske Touborg Matthiesen Streetartist og forfatter Aktuel med graffitibogen ”Virgin Walls”, som er udgivet på eget forlag, Subkultur. Udgav i 2014 bogen ”Graffiti håndbogen – en guide for begyndere”. Efter en uge på markedet var første og andet oplag udsolgt. Underviser på graffitihold og er foredragsholder indenfor emnet. Er født og opvokset i Aarhus. Studerer HA Erhvervsøkonomi på Aarhus BSS. Indehaver af firmaet Manta Point.

Eget forlag

”Virgin Walls” udgives af forlaget Subkultur, hvor Eske Touborg Matthiesen er stifter og ejer. Her markedsfører man sig på, at forlaget tilbyder forfatteren flere procenter af overskuddet til gengæld for, at begge parter er økonomisk ansvarlige i processen.

»Folk er mere motiverede til at gøre det, der skal til, når de har penge ude. Hvis bogen sælger godt, får alle parter et fedt overskud, men hvis den ikke sælger, skal man også dele underskuddet. Det betyder, at alle yder en indsats og har en stor tro på projektet,« siger han.

Forlaget blev skabt som en reaktion på dengang, Eske Touborg Matthiesen skulle udgive sin debutbog ”Graffiti håndbogen – en guide for begyndere”.

»Jeg blev forarget, da jeg læste standardaftalerne mellem førstegangsforfatter og forlag. De fleste forlag tilbyder forfatteren 15 pct. af overskuddet, og det er ikke meget, hvis man har brugt to år på at skrive en bog. Vi stræber i stedet at arbejde efter 50-50 modellen,« siger Eske Touborg Matthiesen.

Forlaget er i gang med en række projekter, der skal sendes ud i 2018. Eske Touborg Matthiesen tror, at det økonomiske aspekt kan have stor betydning for, at folk sidder inde med en idé.

»Der er et stort potentiale i nichebøger, der kan udgives, og det vil jeg gerne støtte. Skid hul i frygten for, om der bliver et stort overskud. Der går noget tabt i at læse på en Kindl, og ”Virgin Walls” kunne sagtens blive udgivet som e-bog, men det er jeg ikke interesseret i. Vi skal ikke lade papirmediet dø,« pointerer han.

Kun lovlig graffiti

Eske Touborg Matthiesen er en af de graffitimalere, der holder sig fra at male ulovligt.

Han håber derfor, at bogen kan give et alternativ til dem, der har lyst til at male på byens mure.

»Her får man mulighed for at tegne på væggen uden at gøre noget ulovligt. Jeg gør ikke det her for spændingen, men fordi jeg godt kan lide at male. Jeg har taget et standpunkt for lang tid siden om, at jeg hellere vil bruge fem timer på noget virkelig fedt end kun bruge fem minutter på det, og sådan kan det hurtigt blive, hvis man gør det ulovligt. Når det er sagt, ved jeg, at det er en del af graffitikulturen, og den, synes jeg, skal ikke væk fra gadebilledet,« siger han.

Han er derimod begyndt at tage imod bestillingsopgaver fra private, og hammerhajen på Frederiksbjerg er et eksempel på lovlig graffiti i bybilledet. Han har nu fundet fem-seks andre vægge i Aarhus, som han vil søge om tilladelse til at male på. Derefter handler det om at samle penge fra fonde til den økonomiske del af projektet.

»Jeg vil male flere store billeder af havdyr. Det er jeg helt vild med for tiden. Der skal ske noget andet i det offentlige rum end grå facader og industribygninger. Hvis jeg kan få lov til at lave noget, der kan få folk til at stoppe op og undre sig, så er det en succes,« siger han.