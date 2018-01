Flere hjemløse får mere hjælp

»Vi vil gerne have, at I nogle gange har det lige så godt som eksempelvis dronningen, der også holder nytårskur. Så i dag må I godt være lidt fine, stritte lidt med fingrene, sige skål og hygge med hinanden.«

Sådan lød det, da Ove Abildgaard, afdelingsleder for Værestedet i Jægergårdsgade, bød velkommen til 60 hjemløse og socialt udsatte, der torsdag blev inviteret til nytårstaffel med gourmetmad.

Arrangementet var orkestreret af take away-portalen Hungry.dk, der på sin hjemmeside har en såkaldt give away-knap, der gør det muligt for sidens brugere at donere et beløb, der går ubeskåret til hjemløse og udsatte. Det var de penge, der torsdag sikrede fornem føde til de fremmødte.

Morten Larsen fortæller, at Hungry.dk gennem take away-knappen indsamlede ca. 180.000 kr. i 2017. I 2014 lå beløbet på omkring 50.000 kr. De penge er blevet brugt til flere arrangementer rundt omkring i landet.

»Jeg synes, det er vildt og fantastisk, at så mange danskere har lyst til at støtte denne gruppe udsatte borgere,« siger Morten Larsen, mens lydtapetet i Værestedet er præget af smalltalk og klingende glas.

Den seneste hjemløsetælling foretaget af Vive – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – viser, at antallet af hjemløse er steget fra 4.998 i 2009 til 6.635 hjemløse i 2017.

Den stigning har Ove Abildgaard bemærket. Han peger på, at Værestedet for nogle år siden i gennemsnit serverede omkring 55 måltider, mens tallet i dag ligger på 75. Derfor glæder det ham, at han – ligesom Morten Larsen – har bemærket, at danskerne viser barmhjertighed for Værestedets brugere, der ifølge Abildgaard plages af alt fra misbrug, hjemløshed, alkoholisme til psykisk sårbarhed.

»Vores brugere er enormt taknemmelige over for sådan et arrangement, da det viser dem, at danskerne husker dem. Generelt oplever vi også en stigende lyst til at hjælpe hjemløse og socialt udsatte. Det er alt fra tøj og soveposer til madvarer,« siger han.

Sult og tørst blev stillet

På tallerknerne er forretten blevet serveret, som er hjemmerøget laks med rygeost, asier, fennikel og urter.

I glassene er der skænket hvidvin.

Det er ikke nok til at slukke den 58-årige Teddy Reimers tørst, så han hiver middagens første, men ikke sidste, Ceres-dåseøl op af tasken.

Er du AGF-fan?

»Om jeg er,« svarer han, mens han demonstrativt ruller sit bukseben op og fremviser en AGF-tatovering på sin venstre læg.

»Altid hvii’,« brummer den indfødte aarhusianer med et tydeligt tryk på i’erne.

Teddy Reimer er kommet i værestedet i flere år, og det er der gode grunde til, forklarer han.

»Det er et dejligt sted, hvor man altid kan komme ind i varmen og få et måltid. Og i dag er ikke en dårlig dag at komme,« siger han med henvisning til menuen, der byder på kalveculotte til hovedret og citronfromage til dessert. Teddy Reimer glæder sig især til sidstnævnte.

»Det har jeg ikke fået i flere år,« siger han i et begejstret toneleje.