Gellerup Museum er lukket

Gellerup Museum på Gudrunsvej er lukket. Lejligheden skal nu tømmes og føres tilbage til sin tidligere funktion som almen bolig, oplyser direktør Keld Laursen, Brabrand Boligforening.

»Det er ikke en aktiv lukning, men en konsekvens af, at der ikke er penge. Hvis nogen ville betale for videreførelsen, ville vi gerne bevare den, men det er der ikke,« forklarer han.

Gellerup Museum Museet har eksisteret siden 2010. Det er indrettet i en femværelseslejlighed på femte sal på Gudrunsvej 16. Beboere fra Gellerup har doneret de forskellige genstande, som er udstillet. Den store stue i lejligheden er indrettet med interiør fra 1970’erne, og et hjørne af stuen skal vise, hvordan et værelse i et Gellerup-kollektiv kunne have set ud. Lejlighedens køkken står næsten, som det gjorde, da blokken blev bygget for mere end 40 år siden, og skabene er brugt til at fortælle om de etniske køkkener og vise køkkeninteriør.

Gellerup Museum er indrettet i en femværelseslejlighed på femte sal på Gudrunsvej 16. Museet har eksisteret siden 2010.

Tidligere har udstillingen ifølge Keld Laursen været finansieret som et kommunikationselement i forbindelse med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj.

»Den bevilling har et udløb og en økonomisk begrænsning, så nu er der ikke så mange penge tilbage, at vi kan blive ved med at prioritere Gellerup Museum,« forklarer direktøren.

En overrasket ven

Foreningen Gellerup Museums Venner står for driften og rundvisninger, og formand Anett Christiansen erklærer sig »overrasket«.

»For få måneder siden forlød det, at man gerne ville fortsætte, hvis der kunne findes penge, men så fremgik det for nylig af et referat fra et fællesrådsmøde, at man alligevel havde valgt at lukke museet,« fortæller hun.

Ifølge Anett Christiansen har museet mindst 500-600 gæster om året. Mange kommer i grupper som skoleklasser, sportsklubber og pensionistklubber.

Vi synes, man skal finde en løsning. Det er drønærgerligt, for det er et godt initiativ, man nu lukker. Anett Christiansen, formand for Foreningen Gellerup Museums Venner Vi synes, man skal finde en løsning. Det er drønærgerligt, for det er et godt initiativ, man nu lukker.

Historisk værdi

»Det giver mening at bevare det. Det har en historisk værdi. Folk bruger det til at vise frem, hvordan de boede engang, og mange mennesker vil gerne op at se en gammel lejlighed og høre de gamle historier,« fortæller hun.

Gellerup Museums Venner vil nu gøre et sidste forsøg på at kontakte Brabrand Boligforening for at høre, om der kan findes en løsning.

»Vi har skrevet til flere personer, men der har været juleferie, og vi har ikke fået svar. Vi synes, man skal finde en løsning. Det er drønærgerligt, for det er et godt initiativ, man nu lukker,« siger hun.