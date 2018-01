Curtis Stigers hylder Sinatra i musikhuset

»Det har været en vild udvikling, siden vi startede med bare en enkelt koncert i 2014. Jeg er stor fan af Sinatra, men før da havde jeg ikke selv sunget særlig meget af hans musik,« siger Curtis Stigers i telefonen fra den amerikanske vestkyst.

Sammen med DR Big Band giver saxofonisten, sangeren og sangskriveren Curtis Stigers for femte år i træk en nytårskoncert i Danmark, hvor formålet er at hylde Frank Sinatra.

Koncerten centrerer sig om perioderne 1950’erne og 1960’erne, hvor Frank Sinatra slog sig løs på The Sands Hotel and Casino i Las Vegas sammen med The Count Basie Orchestra. Mere præcist er det albummet ”Frank Sinatra live at The Sands”, bandet hylder. På albummet finder man blandt andet nogle af de allerstørste Sinatra-hits som ”Fly Me To The Moon” og ”I’ve Got You Under My Skin”.

The Sands Hotel and Casino var blandt de første og mest kendte på The Strip i Las Vegas. I 1950’erne lagde en lang række berømtheder vejen forbi, blandt andet Marylin Monroe, Lucile Ball og John F. Kennedy, før han blev præsident. Hotellet blev revet ned i 1996.

Vild med Aarhus

Turen til Aarhus er noget, Curtis Stigers ser frem til.

Blå bog Curtis Stigers Curtis Stigers er født i Hollywood, men vokset op i Boise i staten Idaho. Han bor nu på Manhattan.

Han både synger, spiller saxofon og skriver sange selv.

Har spillet nytårskoncerter sammen DR Big Band siden 2014. Det er også blevet til et livealbum – ”One More For The Road” – sammen med DR Big Band. Det er Curtis Stigers 12. album.

Han turnerer i Danmark fra den 4. januar til den 12. januar. Kilde: Curtisstigers.com

»Jeg har spillet i Aarhus næsten hvert eneste år siden 1992, det føles næsten som at komme hjem. Jeg har udviklet et fantastisk forhold til publikum i byen, og faktisk har jeg to gange oplevet, at publikum har sunget ”Happy Birthday” for mig, hvor jeg optrådte på min fødselsdag,« siger Curtis Stigers og tilføjer:

»Jeg er vild med byen, men jeg foretrækker den klart i juli fremfor januar. Jeg har nogle dejlige minder med bare at vandre rundt i gaderne efter mine koncerter.«

Også DR Big Band får rigtig fine ord med på vejen.

»I mine øjne er det et af de bedste bigband i verden. Den høje standard, der er blandt musikerne i bandet, er virkelig bemærkelsesværdig. Mange af dem burde efter min mening være verdensberømte,« siger han.

Faktisk kan bandet få selv en saxofonvirtuos til at ryste en lille smule i bukserne.

»Saxofonisterne er næsten skræmmende for mig. At være saxofonist og skulle spille en solo foran så mange gode musikere er lidt angstprovokerende, men de er virkelig dejlige mennesker,« siger han.