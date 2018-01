2017 betød flere gæster

Musikhuset Aarhus satte mange sejl i anledning af kulturhovedstadsåret, og det betød, at 2017 med 356.000 indløste billetter og en belægningsprocent på 79 blev et af de mest succesrige år nogensinde.

Tallene viser også også, at 155.000 kom som gæster til gratis arrangementer, og at i alt 547.000 benyttede sig af musikhuset, bl.a. også til erhvervsarrangementer.

»Jeg tror, at kulturhovedstadsåret har givet regionen et løft, samtidig med at der er penge i samfundet. Folk har råd til at betale for en god oplevelse, og det gør de. Men jeg er da spændt på, om vi kan blive ved med at slå rekorder, for der er ikke mange aftener, hvor en sal er ledig,« siger direktør Jan Christensen, Musikhuset Aarhus.

Satsninger gav pote

Han er glad for, at musikhuset har bidraget til, hvad han kalder »et rigtig fint kulturhovedstadsår« – det er nummer ét, siger han.

»Vi synes selv, at vi lavede nogle satsninger, som man ikke er vant til at se i Aarhus, med bl.a ”Tree of Codes” og ”Bier Trilogien”. Vi har taget nogle kunstneriske risici, som publikum tog imod. Derfor håber jeg, at vi stadig kan løfte niveauet i fremtiden. Vi har i hvert fald modet og økonomien til at gøre det,« siger han og uddyber, at nogle af de forestillinger, som musikhuset satsede meget på, kørte for næsten fulde huse og derfor ikke kostede så meget på bundlinjen.

Nogle af de bedst sælgende forestillinger har været Bier Trilogien med 42.000 publikummer, ”Saturday Night Fever” med det samme antal, ”Tree of Codes” med 9.500 samt ”Ringenes Herre Live og ”Nøddeknækkeren” med hver 4.500.