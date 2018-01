Homobar åbner dørene til hårdt fråseri i sex og stoffer

Aldrig i sine vildeste drømme havde Niels Henning Falk Jensby forestillet sig, at hans debutbog, ”Techno”, hvor mange roser – og faktisk også Bogforums Debutantpris i 2016 – den end har fået, skulle få et nyt liv på et teater her i 2018.

Bogen handler om kærlighed mellem to mænd, hårdt fråseri i sex og stoffer samt en grænseløs overgivelse til et uudslukkeligt begær, fortalt gennem en ung mand, der er ved at lære sig selv og det lokale homomiljø at kende.

Aarhus Teater ”Techno” Aarhus Teater har taget Niels Henning Falk Jensbys debutroman ”Techno” op og henlagt scenen til G-Bar i Skolegade.

Stykkets omdrejningspunkt er kærlighed mellem to mænd.

Dramatisering: Sargun Oshana og Sanna Albjørk

Iscenesættelse: Sargun Oshana

Musik: DJ Natal Zaks

Medvirkende: Simon Mathew og Natal Zaks

Forestillingen, der var ca. 70 minutter, spiller på G-Bar den 10.-13. januar og den 29. januar-10. februar. Den 17.-27. januar spiller den på Never Mind Night Club i København for teatret Republique.

Efter forestillingen kan man blive på G-Bar til drinks og technomusik.

»Sådan er det på mange måder med den her bog. Alle de ting, den har afledt, er jo kun noget, man drømmer om, når man udgiver en bog,« siger den 26-årige forfatter i en e-mail, mens han sidder i et tog og forbereder sig på sine eksaminer i dansk på Københavns Universitet.

»På den anden side kan man jo sige, at romanen er det, man normalt ville kalde for en scenisk roman, og at den derfor klart har et stort potentiale i forhold til at blive fortolket i andre medier.«

Det var lige nøjagtigt den følelse, instruktøren Sargun Oshana havde, da han læste ”Techno” først gang.

»Den skal vi lave. Der kunne jeg hurtigt blive enig med Sanna Albjørk, der er dramaturg på det københavnske teater Republique, som vi laver forestillingen sammen med,« fortæller han.

»Jeg synes, at Niels Henning litterært skriver på en måde, som jeg ikke har læst før. Han har en meget direkte måde at skrive på og portrætterer en mørk side af mennesket. Den side, hvor man vil gå virkelig langt for den, man elsker. Det er en universel historie, samtidig med at den har udgangspunkt i den mørke side af et minoritetsmiljø som det homoseksuelle.«

En moderne stemme

Sargun Oshana faldt også for forfatterens måde at bruge en moderne stemme til at beskrive en homoseksuel mands erfaringer anno 2018.

Det kunne være spændende at sætte op, mente han, og gjorde det en tak mere spændende end normalt: Teaterscenen er flyttet fra Aarhus Teater til G-Bar i Skolegade.

»Det giver både noget autentisk og noget symbolsk til forestillingen. I bogen søger hovedpersonen natklubben, som var den en kirke. Det er der, han kender sig selv, der, han smider hæmningerne, der, han som menneske forsvinder ind i sig selv,« forklarer Sargun Oshana.

»Det synes jeg ikke rigtigt, jeg kan få frem på en scene – lokalet, der lugter af røg, og gulvet, der er klistret af øl. Det giver det en særlig autenticitet, som jeg altid leder efter. Jeg vil også gerne have, at publikum fysisk flytter sig, og at de, der aldrig kommer på en homobar, kommer.«

Til stede på en anden måde

Niels Henning Falk Jensby, der er vokset op i Skødstrup og afsluttede Forfatterskolens toårige uddannelse i 2015, synes, at »det er et fedt greb«.

»Især fordi jeg tror, det er en god idé at forskyde de grænser, der er både mellem teaterrum og virkelighed, men også mellem publikum, og hvad vi nok bare må kalde for almindelige mennesker. Der er ikke på samme måde en scene for os at forholde os til, og vi bliver derfor nødt til at være til stede på en anden måde, end vi normalt er, når vi ser teater,« mener han, der er gået til hele opsætningen med et åbent sind.

»Det er en instruktørs fortolkning af min tekst, der er produktet her, og derfor er det først og fremmest Sarguns vision, der er vigtig for mig: At stykket får sit eget liv, og at karakteren og de erfaringer, der beskrives i den proces, bliver transformeret. Mest af alt er jeg bare spændt på at se, hvordan fortællingen ændrer sig, for det er jo et eksempel på, hvordan bogen har fremstået for og indvirket på en konkret person.«

Få en ny oplevelse

Sargun Oshana ønsker netop, at folk glemmer køn og seksualitet og tager på G-Bar for at få en oplevelse.

»Man skal komme med et åbent sind, opleve forestillingen og en virkelig stærk tekst. Den er så smertelig, uanset køn og seksualitet. Det er så universelt, uanset ens køn, det der med at man langsomt lægger sig fladt ned og bliver kørt over for den, som man elsker,« siger han.

»Det er en brutal historie, for den handler om et menneske, der langsomt går i forfald, og som går over sine egne grænser for den, han elsker. Der er kærlighed hele vejen, selv når det er allermest mærkeligt eller brutalt. Det har jeg også talt med Simon Mathew, der er eneste skuespiller på scenen, om.«

Simon Mathew har dog selskab af DJ Natal Zaks, der har komponeret ny technomusik til ”Techno”.

»Det er en lang bevægelse, fra man går ind, til man kommer ud – det er det, der er hele oplevelsen,« siger instruktøren.