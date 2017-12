Glimt af Aarhus i 2017

Efter flere års opvarmning blev det endelig 2017 i 2017.

Kulturbyåret åbnede med et brag af de store lørdag den 21. januar i midtbyen og på havnen, hvor anslået 75.000 tilskuere så på. 11 måneder senere var der afslutningsfest samme sted, og ind imellem fik Aarhus og resten af regionen så kultur for 285 mio. kr.

2,5 mio. mennesker overværede de 10 største events, ifølge Aarhus 2017, men var der nok af det hele, og var det hele godt nok?

Debatten om Aarhus 2017 begyndte i slutningen af året, og den endelige evalueringsrapport kommer i slutningen af 2018.

”Røde Orm” og rød græsplæne var nogle af de store trækplastre, og rød var også den dominerende farve, da stemmerne var talt op ved kommunalvalget tirsdag den 21. november.

I slutningen af september kunne en stolt borgmester Jacob Bundsgaard (S) præsentere et budgetforlig med opbakning fra 30 af 31 byrådsmedlemmer og det tilmed i et valgår.

Og trods meningsmålingernes varsel om S-tilbagegang ved kommunalvalget lykkedes det Bundsgaard at fastholde partiets 13 mandater, bevare borgmesterposten og score 39.841 personlige stemmer.

Venstres Louise Gade – eneste ikke-socialdemokratiske borgmester i Aarhus – er dog stadig indehaver af stemmerekorden med de 42.697 personlige stemmer, hun fik i 2005.

Bundsgaard sejrede, men bykonge er han dog endnu ikke – hvis den titel alene bruges om borgmestre med et absolut flertal i byrådet.

Aarhus 2017 åbnede med en storstilet fest lørdag den 21. januar, hvor op mod 75.000 mennesker deltog. Foto: Casper Dalhoff

Det vil kræve, at socialdemokraterne om fire år udbygger de nuværende 13 mandater til 16 og dermed får absolut flertal i byrådet – så kan kaptajn Bundsgaard kalde sig konge i 2021.

Hvis han altså ikke – som sin forgænger – i mellemtiden er blevet minister eller sådan noget. Foreløbig går Bundsgaard efter KL-formandsposten.

Politisk var årets store sag på rådhuset den fortsatte skandale i Teknik og Miljø, der foreløbig har kostet en direktør og to chefer jobbet.

Sagen har udløst en række undersøgelser, som fortsætter ind i 2018, hvor Teknik og Miljø i øvrigt får ny rådmand, når Venstres Bünyamin Simsek vender tilbage til den post.

Svært at være letbane

Efterhånden som 2017 skred frem, kunne Teknik og Miljø-skandalen dog ikke holde førstepladsen som byens foretrukne samtaleemne.

Den plads indtog letbanen klokkerent i efteråret.

For det var ikke let at være letbane i 2017, hvor banen først skulle have åbnet i juni og senere den 23. september, hvor der var indkøbt kransekage og sager for op mod 500.000 kr. til en stor åbningsfest ved Dokk1– men festen blev aflyst dagen før.

Først den 21. december lykkedes det at få letbanen i gang med passagerer, og den åbnede med en gratis dag, som op mod 20.000 aarhusianere sagde ja tak til.

På Odder- og Grenaastrækningerne, som har været togløse siden august 2016, kigger man dog stadig forgæves efter letbane, men efter planen skal den ankomme i 2018, og 2018 bliver også året, der skal vise, om letbanen overhovedet er noget for aarhusianerne og østjyderne.

Trafikalt var 2017 også året, hvor Aarhus Lufthavn fik medvind.

Lufthavnen er nu overtaget af Aarhus Kommune med Syd- og Norddjurs kommuner som medejere på hver 5 pct., og i 2017 sagde EU ja til et kommunalt indskud på 115 mio. kr., og så indgik lufthavnen en strategisk samarbejdsaftale med SAS om nye ruter.

Og forventningerne er ikke små i Tirstrup.

»Vi vil fordoble passagertallet i løbet af to-tre år,« lød det fra lufthavnens formand Torben Boldsen.

Hang til udfordring

Sportsligt bød september på en nyhed hos AGF i Fredensvang, hvor Glen Riddersholm fik det røde kort, og David Nielsen blev ansat som ny cheftræner.

»Man skal udfordre sig selv,« lød det fra den nye træner, og han bliver i sandhed udfordret i 2018.

De fire første kampe under David Nielsen blev tabt, mens de sidste fire i 2017 gav én sejr, to uafgjorte og et nederlag, så måske er de hvide på rette vej ..?

Musikalsk blev Jysk Væddeløbsbane indviet som kæmpe koncertplads, da canadiske Justin Bieber i juni kom på besøg og gav en solskinnet koncert for op mod 40.000 fans.

5.000 deltagere dansede for mangfoldighed, da Aarhus Pride indtog byen i juni. Foto: Jens Henrik Daugaard

Få dage senere åbnede 2017-udgaven af Northside i Ådalen, men her var vejrguderne i et anderledes skidt humør.

Fredagen druknede i regn, og så måtte festivalgæsterne sjoske i mudder de efterfølgende dage, indtil flis-manden omsider kom på besøg.

Musikalsk var der tommel op for Thomas Helmig og Radiohead, der begge høstede seks stjerner i JP, og musikredaktørens bøn til 2018-udgaven lød sådan her:

»Husk at bestille træflis.«

Northside 2018 bliver i øvrigt med navne som Bjørk, The National, Queens of the stone age, Beck, Dizzy Mizz Lizzy, Nik & Jay og C.V. Jørgensen.

P-bøder og Michelin

For bilisterne i Aarhus var 2017 en helt særlig årgang.

P-vagterne blev nemlig afskaffet.

Og deres navn blev ændret til cityassistenter.

»Det er deres fornemste opgave at servicere aarhusianerne og vores gæster,« lød forklaringen fra kommunen ved navneændringen i marts.

Service var imidlertid ikke indtrykket hos bilist Henrik Tjørnvig, der en onsdag i oktober besøgte en kammerat på en fredelig villavej i Risskov og valgte at parkere foran kammeratens indkørsel, da kammeraten jo selvsagt ikke skulle ud at køre. Det skulle han ikke have gjort, for denne onsdag aften i Risskov var der sandelig en cityassistent på job, som udskrev en p-bøde på 1.020 kr.

»Vi skal alle overholde loven, vel bevares. Men hvor går grænsen for, hvad der er rimeligt og absurd,« lød spørgsmålet i avisen fra Henrik Tjørnvig.

Anderledes godt humør var der i en baggård i Mejlgade, for 2017 var også året, da Aarhus fik endnu en stjerne.

I februar kunne de fire indehavere af restaurant Domestic i Mejlgade juble over en Michelin-stjerne, som gør dem til den fjerde Michelin-restaurant i Aarhus sammen med Gastromé, Substans og Frederikshøj.

På Domestics facebookside sender de fire ejere en nytårshilsen til alle og lover endnu større oplevelser i 2018:

»Når vi kigger tilbage på 2017, har det været fuldstændig fantastisk, og et år som vi aldrig vil glemme.«

Godt nytår.