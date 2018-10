Kommentar: Det rager mig en bønne

Mandag – dødes land

Jeg går stadig rundt i en lidt underlig blues efter en søndag med Kim Larsens død og et genhør med en masse af hans musik og interview. Den ramte åbenbart lidt hårdere, end jeg havde regnet med, Larsens bortgang, og nu ligger han så selv der – på den anden side.

»Fik du set det, du ville? Fik du hørt din melodi?«



Hvad er så dit yndlings-Larsen-nummer, spørger vi hinanden, for alle har et eller flere af slagsen, uanset om de er 7, 37 eller 77 år.

»Min søn på 11 år sang pludselig med på hele ”Jutlandia”. Den kendte han fra skolen,« lyder det forundret i kantinen, og en anden kollega har en dreng på fem, der også kan Kim Larsen.

Personligt vender jeg hele tiden tilbage til ”Værsgo”-pladen fra 1973, der er proppet med klassikere som ”Nanna”, ”Hvis din far gir dig lov”, ”Joanna” og ”Blaffersangen”, og så den måske første og bedste Gasolin-sang – ”Langebro”.

Blandt de senere Larsen-ting er det numre som ”Sømand ombord”, ”Sød symfoni” og ”Pianomand”, der alle viser Larsens geniale sans for det helt enkle og mest iørefaldende.

»Hvordan står det til i de dødes land? Det ved du nu, Pianomand.«

Tirsdag – på banen

»Vi trykker sømmet i bund og drøner – derudaaaaf.«

161.000 gange køres der over for gult hver dag i Aarhus, fortæller en ny undersøgelse, og kommunen søsætter en kampagne mod at køre over for gult.

Tallet er jo vanvittigt højt, og vi skal vel så småt begynde at tænke den vildeste tanke – hvad nu, hvis alle holder op med at standse for rødt?

Mandag åbner to nye stærekasser ved Grenåvej til at tjekke hastigheden, og måske skal der netop lidt mere ”hardliner” til, hvis vi for alvor skal ændre den rådne trafikkultur. En stærekasse i hvert kryds eller måske en god gammeldags færdselsbetjent?

Vi fik det ellers at vide af Larsen allerede i 1972.

»Og så er det op på bremsen igen – for der er rødt, min fine ven.«

Onsdag – kugler

Folketinget har åbnet for en ny sæson, og det betyder valg forude på en foreløbig ukendt dato. Alle gæt er lige gode, men vi kan allerede nu begynde at skrive de første historier, selv om valgkampen ikke er skudt i gang.

»S er uenig med V.«



»V er uenig med S.«

Valgkamp kan dog også være lidt hyggelig, for så kommer alle de dygtige østjyske folketingsmedlemmer hjem til Aarhus for en stund og siger søde ting om vores by.

Og så bliver der lovet millioner til psykiatri, sygehuse, de ældre, de yngre, de mellemste, skolerne, vejene, klimaet og alt det andet.

Men måske handler alt det vigtige slet ikke om penge?



»Der er mange, mange kugler, der går min næse forbi,

men det rager mig en bønne, for jeg har min fantasi.«

Torsdag – smukke

»Der sidder nogle kloge hoveder på rigtig mange humanister, og det er med at få åbenbaret nogle af de muligheder, der er for både dem og arbejdsgiverne,« lød det tidligere på ugen fra industrien, som mangler højtuddannet arbejdskraft.

Løsningen kan være de ledige akademikere, hvis man kan åbne deres øjne for nye, helt anderledes muligheder og lokke dem ind i job, som de egentlig ikke er uddannet til.

»Udfordringen er nogle gange, at virksomheder og studerende ikke nødvendigvis taler samme sprog,« lyder det fra en direktør.



»Hvad det er, de vil med livet, det kan kun de selv forstå



åh de smukke unge mennesker, gid de længe leve må.«

Fredag – drømme

»Jeg tror, at jeg manglede, at folks målsætning ikke altid bare var at prøve at komme i en DM-finale, men at blive verdensmester på længere sigt.«

Sådan, der – den 20-årige AGF-svømmer Tobias Bjerg er flyttet til København for at få bedre træningsmuligheder. Svømmeren, der har sat flere danske rekorder, har aldrig lagt skjul på sine store ambitioner, som rækker ud over landets grænser.

»Jeg skal ikke være tilfreds med at sætte dansk rekord, fordi det er bare et skridt på vejen mod noget endnu bedre,« har han udtalt.

Et af hans mål er OL i Tokyo i 2020 for at kæmme med om titlerne mod de bedste i verden.

»Tag mig med til dit drømmeland – der hvor man kan drømme.«