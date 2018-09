Et tilbageblik på ugen der gik, hvor den aarhusianske folkesjæl spiddes med et stænk satire og ironi af journalist Jørgen Rye. Infotainment og goddawdo fra selve smilets by.

Mandag – tophold

Wau, og hold da lige k… for en søndag aften på stadion.

Jeg havde ellers besluttet, at det gør jeg ikke, for de hvide taber til Brøndby, og det magter jeg ikke at se.



Heldigvis blev jeg overtalt af broderen, og så sad vi sammen med 15.476 andre og så en fodboldkamp ud over det sædvanlige.

Fem mål, maksimal underholdning og så en sejr over selve Brøndby.

»En forrygende fodboldkamp i en kulisse, som er få forundt i Danmark. Vi spiller en fantastisk fodboldkamp mod en rigtig god modstander,« lød det efterfølgende fra træner David Nielsen.

Sådan der. Er vi faktisk på vej til at blive et tophold? Ja, tak.

Men spørgsmålet til 1.000 kr. er selvfølgelig – for os der har gået den lange og bumlede vej med GF og kender ”what goes up must come down”-sangen:

Tør man nu se den næste hjemmekamp?

Tirsdag – vanvid

Det går lystigt derude i trafikken, og ringvejen i den vestlige del af Aarhus er – ved vi, der har kørt der i flere årtier – til tider en særdeles spændende oplevelse.

Flere gange har jeg tænkt, at nogle af de unge bilister må tro, at de er i gang med at spille ”Formula One” eller lignende på Playstation, når de zigzagger gennem banerne. For det er helt uvirkeligt, og for nylig var det endnu værre.

Jeg og en del andre bilister holdt for rødt i nordlig retning på ringvejen ved Dr. Holst Vej, da en ung mandlig bilist pludselig kørte inden om os allesammen på cykelstien og over for rødt, så de tværgående biler måtte klodse bremserne op for at undgå sammenstød.



Og den slags er ikke usædvanligt, viser en aktuel politirazzia.

48 sigtelser, lyder politiets resultat efter en kontrol i Aarhus Vest, og overtrædelserne lyder nærmest som en tur i tivoli.

Fem kørte over for rødt lys, otte brugte mobilen under kørslen og ni kørte for hurtigt.

En 30-årig mandlig bilist kørte såmænd 159 km/t på Viby Ringvej og foretog to ulovlige overhalinger inden om andre biler, inden han blev standset.

En anden bilist slingrede af sted, og da politiet kørte op på siden af ham, kunne de se føreren sidde og ryge en joint bag rattet.

Jeg siger det bare til jer, der kører ude på ringvejen i vest:

Be rigtig meget careful out there.

Onsdag – porno

Hver sin lyst.

Onsdag ved 13.30-tiden måtte personalet på Det Kgl. Bibliotek – tidligere Statsbiblioteket – ved universitetet tilkalde politiet for at få en gæst til at forlade biblioteket.

Nogle tænder på lyshårede eller mørkhårede, og andre tænder på biblioteker. Arkivfoto: Rune Aarestrup Pedersen.

Årsagen var, at manden helt åbenlyst sad og så porno på en computer på biblioteket, og personalet havde forgæves bedt manden om at gå, så den opgave måtte politiet klare.

Tænk engang – nogle tænder på tykke, tynde, lyshårede eller mørkhårede, og så er der åbenbart også mænd – ham her er i øvrigt 67 år – som får tænding af et statsbibliotek.

Torsdag – gys

Vi journalister har for vane at stikke næsen i alverdens ting.

Men efter interessant læsning om lugtesansens vigtighed, vil jeg overveje at trække snudeskaftet en smule tilbage, så jeg ikke får et hak i tuden.

Folkeuniversitetets festival i denne weekend har fokus på det gode liv, herunder mad og drikke og herunder en læge, der er ekspert i lugtesansen og siger kloge ting i avisen.

»Lugtesansen er lidt som balanceevnen. Man sætter ikke pris på den, før man har mistet den,« siger doktormanden.

Han fortæller, at smagssansen giver de fem grundsmage: sur, sød, salt, bitter og umami. Resten, alle nuancerne, er lugtesansen den primære årsag til. 75 pct. af smagen registreres af lugtesansen, så hvis man holder sig for næsen, smager alting af ingenting.

Og så får vi følgende gyser om en af tilværelsens grundpiller – rødvin.

»Mange drikker rødvin med stor nydelse, men mister man sin lugtesans, går rødvin fra at være noget, der giver livskvalitet, til bare at være noget, der smager forfærdeligt.«

Fredag – elev

Håbet er lysegrønt, og ikke alt er, som man tror.

Heldigvis.

Tag nu et læserbrev i fredagsavisen med følgende overskrift:



»Kære danskere, vi har skabt en kultur, hvor vi er ligeglade.«

Læserbrevet er en længere smøre om, hvorfor kan vi ikke finde ud af at smide cigaretskodder, dåser, flasker, McDonald’s-papir og alt mulig andet skrald i skraldespanden. Hvorfor skal gader, veje og parker flyde med skrald, spørger læserbrevsskribenten – og man tænker:

»Jo jo, det sagde min bedstefar også, og alting var meget bedre i gamle dage, og det var mange penge dengang, og da jeg var ung, kunne vi opføre os ordentligt, men nutidens unge er helt uden for rækkevidde, og de kan jo slet ikke se ud over egen næsetip.

Indtil jeg får øje på læserbrevsskribentens titel:

Elev på Viby Gymnasium.